Així serà la cavalcada de Reis 2019 a Manresa

El proper dissabte 5 de gener, els Reis d'Orient arribaran a Manresa per omplir de festa els carrers de la ciutat en una cavalcada que començarà a les 6 de la tarda a la Muralla Sant Francesc i amb la participació de 900 persones i 17 carrosses, que inclouen les dels tres Reis, la del Carter Reial (el príncep Assuan) i la resta de carrosses d'entitats i barris i tot una comitiva d'espectacle, llum, màgia i color.

La cavalcada, organitzada per l'Agrupació Cultural del Bages i l'Ajuntament de Manresa, tindrà com cada any una durada aproximada d'entre dues hores i dues hores i mitja. Des del 2015 passa pel carrer Guimerà enlloc del primer tram del Passeig, i repeteix el recorregut a peu iniciat el 2016 per part de les principals figures: els Reis baixaran de les seves carrosses a la carretera de Vic, cantonada Muralla del Carme, i a partir de la plaça Sant Domènec enfilaran pels carrers del Born, plana de l'Om i carrer Sant Miquel fins a la plaça Major.

El recorregut complet serà: Muralla Sant Francesc, Muralla Sant Domènec, carrer Guimerà, Crist Rei, passeig Pere III, Plaça Onze de Setembre, plaça Bonavista (tot per la via lateral dreta), carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec. A partir d'aquí, les figures principals de la cavalcada (Carter Reial, Àngel, els tres Reis d'Orient i les seves respectives comitives i abanderats, més la Pubilla i l'Hereu de Manresa), faran un recorregut a peu per la plaça Sant Domènec, carrer del Born, plana de l'Om, carrer Sant Miquel i plaça Major.

En relació a la distribució de les 17 carrosses s'ubiquen en primer lloc les anomenades de fantasia (jocs, vaixell pirata, el cargol, els regals, la carbonera, etc...); a continuació venen la carrossa amb l'Hereu i la Pubilla; la carrossa de l'Àngel; tot el grup que acompanya la carrossa del Carter Reial i, finalment, les carrosses dels tres Reis d'Orient, precedides dels respectius abanderats, torxers i patges. Tancarà la cavalcada, com a comiat simbòlic de l'any de la Capitalitat Cultural Manresa 2018 una carrossa amb el pont que van decorar nens i nenes, ara fa un any, en un taller impartir per l'artista Susana Ayala.

Com a novetats, enguany s'ha treballat amb la il·luminació de les carrosses dels Reis, inspirades enel Kursaal, el Casino i la Seu, estrenades l'any passat, per tal de donar-hi un efecte tridimensional. Es compta amb noves coreografies, com la del vaixell pirata, a càrrec del grup d'alumnes, grans i petits, de hip-hop de l'Escola Royal Dance i amb una nova carrossa dels Somnis, del projecte Invulnerables, i amb la nova participació de la mascota del Baxi Manresa.

Des de l'Ajuntament de Manresa s'ha assumit el cost d'un nou vestit i capelina del Rei Blanc, que s'han renovat, i vint-i quatre noves casaques per als torxers.

La presentació de la cavalcada s'ha fet aquest migdia, amb la presència de la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo; i Imma Torrecilla i Judith Ruiz, de l'Agrupació Cultural del Bages. La regidora ha tingut un esment especial al tancament de la capitalitat cultural que es fa amb la cavalcada, que també es va obrir ara fa un any amb la cercavila "i que ara ja clausurem, amb agraïment a tothom qui ho ha fet possible".

Des de l'organització, s'ha remarcat les millores en la il·luminació de les carrosses principals i també en la seguretat, i s'ha explicat que es preveu una cavalcada ben lluïda, amb caliu i molt color, amb caramels que llançaran els tres Reis i amb més confeti que en altres ocasions.



Arribada dels Reis a la Plaça Major



L'arribada del Reis, l'Àngel i el Carter Reial i les respectives comitives, a la Plaça Major amb el recorregut a peu des de la plaça Sant Domènec fins a la plaça Major permet gaudir d'una major vistositat i proximitat per a tots aquells infants que els vulguin saludar.

L'organització de la cavalcada convida tots els manresans a acompanyar els Reis amb fanalets al llarg de tots el recorregut i a encendre la llum dels mòbils per rebre'ls a la Plaça Major, especialment quan surtin al balcó.

Un cop a l'Ajuntament, els tres Reis faran l'adoració al nen Jesús, escena en la qual col·labora el grup de Teatre els Carlins. Després de diverses representacions nadalenques i altres coreografies, els Reis pujaran a l'Ajuntament i sortiran al balcó. Després de saludar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, en representació de la ciutat, ell mateix els farà lliurament la "clau màgica " a Melcior, Gaspar i Baltasar perquè puguin deixar els regals a totes les cases i un d'ells dirigirà unes paraules a tots els infants i persones presents.

Per a una millor organització del l'arribada dels Reis a la Plaça Major, s'ha previst tal i com es fa des del 2016 un espai reservat a la premsa i un espai específic per les autoritats municipals.



Entitats col·laboradores i patrocinadores de la Cavalcada de Reis 2018



A la cavalcada hi participen els Tabalers de Xàldiga, Els Carlins, Royal Dance, UCC Caravaning Club del Bages, Baxi Manresa, la UBIC, Projecte Invulnerables, Associació Amics del Senegal del Bages, Associació de Dones Senegaleses, AVV del Poble Nou, Grup Sardanista Dintre el Bosc, el Casal Cultural del Dansaires Manresans, el Grup Taelus, els Bombers i els grups de seguretat (Protecció Civil, ambulància de Creu Roja Manresa, Mossos d'Esquadra i Policia Local).

Hi col·labora també l'Escola Joviat, des d'on es prepara tot el seguici de persones per iniciar el recorregut i l'equip de maquillatge de Lolita Rovira, amb alumnat de l'IES Guillem Catà.

Com a patrocinadors de la cavalcada, l'organització agraeix les aportacions de CaixaBank, Carrefour, Sala Team, SL, Vivers Serra, Constructora del Cardoner SA, Frankfurt El Farolillo i Expert Juanola Photomaton.



El Príncep Assuan a la Plaça Major i activitats complementàries



Aquest dissabte, 29 de desembre, és prevista l'arribada del Príncep Assuan a la plaça Major, amb dos cotxes carregats de globus i cedits per Futurauto SA. El carter reial, anirà acompanyat d'un seguici musical que començarà a les ? de 6 de la tarda davant de l'església de Crist Rei, seguirà pel C/ Àngel Guimerà, Pl. St. Domènec, C/ Born, Plana de l'Om, C/ St. Miquel i Pl. Major, on serà rebut per les autoritats. A partir de les 6 de la tarda ja recollirà les cartes dels infants.

A partir del dia 30 i els dies 1, 2, 3 i 4 a la Plaça Major (un dia més que els anys anteriors), cada tarda, de 2/4 de 6 a 8 del vespre, dos carters reials recolliran les cartes dels infants amb les seves demandes. El reforç horari s'ha decidit per tal de minimitzar les cues d'infants que porten la seva carta que habitualment es formen a la plaça Major.

També per amenitzar l'estona d'espera i fer caliu, cada dia, del 29 de desembre al 4 de gener (excepte el 31), de 6 a 8 del vespre, hi haurà jocs populars i tradicionals i un nou parc d'aventures i diversió per infants de 2 a 10 anys, l'Alçaquí ! També hi haurà tallers gratuïts familiars de circ (1, 3 i 4 de gener ) i de cal·ligrafia àrab (divendres 30 de desembre i 2 de gener), cantades de nadales, balls, actuacions i les visites dels capgrossos del Lluquet i el Rovelló.

Els concerts, animació infantil i ballades seran els següents dies:

-El dimarts 1 de gener, a les 18 h, actuarà l'Escola de Grallers dels Geganters de Manresa.

-El dimecres 2, hi haurà balls i danses de l'Escola de Dansa del Casal Cultural Dansaires Manresans a les 18 h; a les 19 h serà el torn de l'Escola de Dansa de l'Esbart Manresà.

-El dimecres 3, a les 18 h, la peça de teatre musical "Quin embolic!", a càrrec d'Expressa't; a les 19 h es podrà ballar a ritme de swing amb l'associació Bon Hop de Swing.

-El divendres 4 clouran els actes a la plaça Major, la cantada de nadales de l'alumnat de 6 a 9 anys de l'Esclat i, a les 19 h, el repertori gòspel i nadalenc de l'Esclat Gospel Junior.