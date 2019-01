La Seu s'omple per ajudar la Fundació del Convent de Santa Clara

La basílica de la Seu es va omplir en el concert que hi va organitzar el Rotary Club Manresa Bages en benefici de la Fundació del Convent de Santa Clara a càrrec de Tomé Olives, organista de Menorca, i Fina Borràs i Toni Gol, que van recitar El Poema de Nadal.

La presidenta del Rotary, Maite Romero, va obrir l'acte, seguida per sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, que va agrair l'escalf dels assistents. «Cada cop tenim més gent vulnerable, i només podem continuar perquè sabem que tenim una ciutat que ens fa costat». L'acompanyava el Maurici, un nen de 7 anys d'Hondures. El menut va explicar que té un germà de tres anys i que amb la seva besàvia viuen a la residència de la fundació. «Som com una família i estic content. Tot i que ara estic trist perquè he de deixar els amics fets a la resi perquè anem a viure a un pis». Els assistents van agrair amb un aplaudiment llarg i emocionat el concert. Tot seguit, a la Sala Gòtica hi va haver cava i coca, obsequiats per bodegues Agustí Torelló Mata i Forn de Cabrianes.