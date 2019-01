El túnel del carrer Indústria es talla al trànsit durant cinc setmanes

El túnel del carrer Indústria de Manresa estarà tancat a la circulació les pròximes cinc setmanes a partir d'aquest dilluns al migdia per fer-hi obres d'ampliació de la vorera. El projecte, amb un pressupost de gairebé 71.000 euros, forma part del pla de xoc per millorar l'espai públic corresponent al 2018 i dotat amb un milió d'euros.

En aquest cas s'ampliarà la vorera per a vianants del túnel, que va del carrer Sant Antoni Maria Claret cap a l'avinguda de les Bases. Ara no arriba al metre d'amplada. En tindrà un metre i mig i es pavimentarà amb peces de panot.

El projecte també inclou la conducció d'aigües perquè no interfereixin en el recorregut dels vianants, la col·locació d'una nova barana, ara totalment malmesa en diferents punts, i la neteja del mur de formigó més proper a la vorera per millorar el recorregut. També es millorarà l'accessibilitat.

Segons el regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l'Ajuntament, Jordi Serracanta, és una obra llargament reivindicada perquè connecta dues zones importants de la ciutat: la carretera de Vic i el sector de les Bases de Manresa, i «a nivell de vianants hi havia mancances importants». A més a més ha recordat que que també és un camí escolar. A prop hi ha l'escola La Sèquia i més enllà l'institut Pius Font i Quer i La Salle.

Per a Serracanta no és compatible fer obres i mantenir la circulació de vehicles. Per això «s'ha pres la decisió de tallar el túnel per tal que els treballs es puguin desenvolupar de forma correcte». El canvi s'ha senyalitzat a la carretera de Vic i al carrer Sant Cristòfol, «perquè els conductors agafin itineraris alternatius». Els vianants sí que hi podran passar.

«És un tall significatiu i important que afecta d'una manera rellevant la circulació de la ciutat, però és per millorar», ha dit Serracanta. El juny de l'any passat ja es va tallar la circulació al túnel duran gairebé dos mesos. En aquesta ocasió Ferrocarrils de la Generalitat hi va fer treballs de manteniment.

Un cop acabin els treballs es mantindran els dos carrils de circulació com ara.

En el mateix projecte del pla de xoc per millorar l'espai urbà de Manresa també són a punt de començar les obres per renovar el parc infantil de la plaça Espanya i les voreres de l'avinguda Tudela i el carrer Lleida del sector plaça Catalunya. A l'estiu passat es van dur a terme treballs de pavimentació a diversos carrers de la ciutat.