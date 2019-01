Sobrerroca ofereix fa un any la zona blava gratis que la UBIC descarta

L'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants ha fet notar que malgrat que la UBIC no ha tirat endavant una campanya de repartiment de tiquets d'aparcament a la zona blava de Manresa (vegeu Regió7 de dilluns) ells fa 16 mesos que reparteixen gratuïtament als seus clients tiquets d'una hora.

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa no ha tirat endavant una promoció de la zona blava adreçada als clients a causa de l'alt preu dels tiquets.

L'empresa que gestiona les places d'aparcament controlat en superfície, Eysa, no tan sols es va negar a aplicar descomptes als botiguers, per així poder distribuir els tiquets, sinó que a més els volia fer pagar el cost de la impressió.

L'objectiu de la iniciativa que volia posar en marxa la UBIC era, sobretot, donar facilitats als clients habituals dels comerços adherits a l'entitat a l'hora d'estacionar als entorns nucli històric, i així incentivar les compres a les botigues d'aquest sector de la ciutat.

La presidenta de la UBIC, Tània Infante, va explicar que els responsables de l'empresa «ens van dir que en cap cas ens feien descompte encara que compréssim un alt volum de tiquets».

Per part de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, Joaquim Vert ha recordat que «la nostra entitat fa 1 any i quatre mesos que reparteix tiquets entre els clients per estacionar a la zona blava». Explica que tenen un cost, però també una bona acceptació per part d'associats i clients.