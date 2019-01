«Vaig veure unes amigues que hi participaven i vaig voler ser-hi jo també»

Va veure amigues seves actuar a l'escenari, i li van venir ganes de formar part dels Pastorets. Aquest any representa un dels personatges més emblemàtics de l'obra teatral, el Satanàs, i assegura que està encantada d'interpretar-lo.



Com vas començar a participar en l'obra teatral?

Fa molts anys vaig venir a veure els Pastorets dels grans i vaig dir que jo també volia ser a l'escenari. I així va començar. Jo estic als Pastorets Juvenils des que van començar, el 2011. I des des llavors he fet diferents papers. Aquest any m'ha tocat fer de Satanàs. Però també he fet d'Avarícia i de Llucifer.

Què significa per a tu formar part dels Pastorets?

Nosaltres som com una petita família. M'agradaria, al llarg del temps, tenir papers més destacats a la representació dels adults i anar millorant de mica en mica.