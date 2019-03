Retiren el llaç groc i l'estelada del balcó de l'Ajuntament de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha tret el llaç groc i l'estelada que penjava del balcó de l'edifici consistorial a instàncies de la Junta Electoral de Zona. També ha enretirat les altres pancartes que feien al·lusió al procés i als presos que hi havia a l'edifici de l'Ajuntament nou, a la mateixa plaça Major.

A l'edifici noble del consistori manresà el govern municipal hi ha penjat una pancarta en la qual es reclama «Llibertat d'opinió i expressió». També especifica que la frase forma part de l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. És la mateixa que hi ha actualment al balcó de la Generalitat i que consideren que no vulnera cap llei ni altera el període preelectoral. Segons una nota que ha fet pública l'Ajuntament de Manresa, es manifesta així el "desacord amb l'odre de retirar el llaç groc, l'estelada i altres símbols".

la Junta Electoral va fer arribar el seu requeriment a l'Ajuntament de Manresa a partir de "la queixa presentada per l'entitat Aixeca't/Levántate contra l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per la suposada existència d'un llaç groc a la seva façana".

Per això, segons l'escrit de la Junta Electoral, i a partir dels pronunciaments de la Junta Electoral Central en aquests mateix casos ha requerit a tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis sota la seva jurisdicció que "retirin els símbols ideològics i partidistes -banderes estelades, llaços grocs o blancs amb ratlles roges o altres de similar significat, fotografies de candidats o polítics i també pancartes, cartells o qualsevol altre símbol partidista o que contingui imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades per qualsevol de les entitats públiques concurrents a les eleccions - de qualsevol edifici, construcció o altra classe d' immoble o moble de titularitat municipal".

Al darrer ple municipal el consistori va debatre una proposta de la CUP en la qual aquesta formació demanava que no es retirés la simbologia malgrat que ho sol·licités la Junta Electoral. La iniciativa no va prosperar. El govern format per CDC i ERC va afirmar que si arribés el requeriment retiraria llaç i estelada. Va assegurar que s'havia demostrat a bastament el compromís del govern municipal amb el procés sobiranistes i amb els presos i preses polítiques.

El llaç groc per demanar l'alliberament dels presos es va penjar al balcó principal de l'Ajuntament de Manresa a finals del 2017. Des de llavors acompanyava l'estelada.

El govern municipal ha manifestat que manté inalterable el seu compromís amb el procés d'independència de Catalunya i que seguirà denunciant la situació dels presos i preses polítiques i les persones exiliades, i demanant la seva llibertat. Per aquest motiu reclama a través de la nova pancarta col·locada als edificis de la plaça Major, que fa referència a un dret inclòs a la Declaració Universal dels Drets Humans, que pugui seguir mostrant públicament el seu posicionament polític.