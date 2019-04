El Campus Universitari de Manresa celebra demà la jornada de portes obertes

Per vuitè any consecutiu en el marc de la Fira de l'Estudiant, el Campus Universitari de Manresa organitza aquest dissabte 6 d'abril una jornada de portes obertes perquè els estudiants puguin visitar, de les 10 a les 14 h, les instal·lacions de la UManresa-FUB, la UPC Manresa i també el centre de suport del Bages de la UOC.

Durant el matí, els futurs universitaris podran estar en contacte directe amb la realitat del campus i conèixer els estudis i els serveis que les diferents universitats ofereixen a la vegada que reben orientació i assessorament personalitzat. L'objectiu és que aquests tinguin una percepció real de la formació universitària i de totes les opcions formatives i serveis complementaris que el Campus de Manresa posa al seu abast.

Aquest any, com a obsequi als visitants, es repartirà al final de la visita un dolç propi. Es tracta d'una piruleta de xocolata, apta per a celíacs i elaborada sense oli de palma, que té la forma del logotip del Campus i que s'ha fet exclusivament per a les jornades de portes obertes.

Membres de la comunitat universitària seran els guies acompanyants i resoldran dubtes dels futurs estudiants i les seves famílies en la seva visita a les universitats de Manresa. Visitaran les aules, sales, tallers, laboratoris... i tots els indrets on es desenvolupa l'acció i la vida universitària per conèixer l'entorn de primera mà.

A més de les dues universitats, la presa de contacte amb el Campus Universitari de Manresa es completarà amb la visita als equipaments que donen servei als alumnes: la Clínica Universitària (CU+), la Residència Universitària i la Biblioteca del Campus (BCUM), lloc on acabarà la jornada de portes obertes i s'obsequiarà els assistents amb la piruleta del Campus.