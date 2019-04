Les obres d'instal·lació de gespa al camp de la Pirinaica començaran el 24 d'abril

Finalment el 24 d'abril serà la data d'inici de les obres d'instal·lació de gespa al camp de la Pirinaica, al barri de Mion-Puigberenguer. Després que l'empresa encarregada d'executar la primera fase renunciés per motius econòmics, s'han adjudicat les dues fases a Grup Mas Construccions. Així doncs, les obres començaran un any més tard del que d'entrada s'havia previst.

D'aquesta manera les dues fases es podran fer de forma consecutiva. La primera ascendeix a 202.597,28 euros, i fa referència a la remodelació i preparació del camp. La segona, que fa referència a la gespa artificial i altres elements auxiliars del camp, té un import de 220.846,88 euros, i es durà a terme a continuació. La previsió és que les obres durin uns quatre mesos, pel que les instal·lacions estaran llestes a finals d'agost que és quan començarà la temporada 2019-2020.

Els equips del FC Pirinaica hauran de canviar d'ubicació per dur a terme la seva activitat durant aquest últim tram de temporada. Les categories inferiors (prebenjamins, benjamins i alevins), que juguen a futbol7, es quedaran a les instal·lacions actuals de la Pirinaica, concretament al camp annex situat a l'espai exterior del camp gran, i que ja es va adaptar per a aquest ús. Pel que fa als equips de categories superiors, que juguen a futbol11 (infantil, cadet, juvenil i sènior), podran entrenar al camp de les Cots, una instal·lació que compartiran amb els equips que hi entrenen del CE Manresa. Els primers equips faran els partits a l'estadi municipal del Congost.

Amb aquesta actuació la ciutat de Manresa disposarà de dos camps municipals de gespa artificial (Estadi de Futbol del Congost i el camp de futbol Mion-Puigberenguer), i tres si es té en compte el camp del Gimnàstic Park, que és de propietat privada. L'objectiu de la regidoria d'Esports per els propers anys serà continuar desplegant la gespa artificial als diferents barris de la ciutat, en primer lloc elaborant els projectes, i sempre atenent a criteris de rendibilitat social i esportiva, equilibri territorial i proximitat de centres escolars per establir l'ordre de prioritats.