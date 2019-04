Que no es notin els diferents ritmes dels Armats i la Macarena, el repte de cada any

La processó no inclourà canvis importants i mantindrà un propòsit que s'ha aconseguit els tres dar-rers anys. Que els ritmes diferents dels Armats (al principi) i de la Macarena (al final) no creïn un tall. Demanats sobre aquest tema per Regió7, ahir, Muñoz va dir que «els demanem que a Crist Rei ens esperin». Selvas va respondre que «quan no fa fred, sempre ho fem».

La sortida del seguici serà a 2/4 de 9 del vespre a la Seu, des d'on farà el recorregut acostumat (Vall-fonollosa, plaça d'en Creus, Reforma, Alfons XII, Plana, Born, Sant Domènec, Passeig, Crist Rei, Guimerà, Sant Domènec i, a partir d'aquí, el mateix camí de l'anada per tornar a la Seu). Hi participaran deu passos i portants, entre els quals el de la Verge de la Bona Mort, que l'any passat, tot i estrenar estructura, es va trencar només sortir de la Seu i no va poder seguir. «Aquest any l'han tornat a fer amb un material més fiable», va apuntar ahir el rector de la Seu. De tornada a la basílica, aquest pas farà l' Encuentro amb la Macarena i els portants del Sant Crist.