L'Ajuntament canviarà demà el sauló del solar del Barreres

El solar del carrer de les Barreres de Manresa continua tenint poc èxit entre els aficionats al bàsquet perquè el sauló que s'hi va col·locar no permet fer botar la pilota, tal com ja va explicar Regió7 (vegeu edició del 5 de setembre del 2018). L'Ajuntament, preguntat per aquest diari, ha posat data a les millores: demà, si no plou, es netejarà el paviment per treure'n les pedres que hi ha soltes i es compactarà de nou amb una aportació de sauló. Aquesta actuació es farà en l'àmbit de joc de l'espai de Barreres, per tal de millorar el bot de la pilota.

El consistori va assegurar el setembre passat que havia demanat pressupost per posar un sauló més fi que permetés jugar a bàsquet. El gener, de nou a demanda d'aquest diari, fonts municipals van assegurar que «en els propers dies» es procediria a retirar el tot-u instal·lat al solar «de tal manera que no hi quedin pedres grosses».

Es recuperaria, així, la funció que ha de tenir una superfície on hi ha quatre cistelles per jugar a bàsquet, les quals han estat inutilitzades fins ara. Però no es va fer.

De moment, el solar continua com el primer dia, i ni petits ni grans poden fer-ne ús per jugar a bàsquet. Val a dir que aquest era un dels reclams més esperats del nou espai que es va habilitar un cop fet l'enderroc de les cases que hi havia. Segons fonts municipals, quan es va condicionar es va fer amb els «materials adequats», però just després «va ploure molt i l'aigua es va endur l'àrid fi, deixant les pedres soltes, cosa que fa que l'espai no sigui adequat per al bàsquet», admeten.



Prop de 1.000 m2 adequats

El solar del carrer Barreres va quedar obert a la ciutadania el maig del 2018, després de diversos mesos d'obres en què es van enderrocar 9 finques –la majoria deshabitades i en males condicions– i es va adequar el solar resultant, de 972 m2, com a espai provisional de joc i lleure. Les cistelles i també els bancs que es van col·locar a la nova plaça es van fer reutilitzant bigues de fusta dels enderrocs. Es va reforçar l'enllumenat i al perímetre s'hi van posar pilones perquè no hi entressin els cotxes.

Tot això és provisional, perquè el sector de les Barreres preveu una nova ordenació de l'edificació i la construcció de dos edificis amb un màxim de 285 habitatges, dels quals un 30% han de ser de protecció pública. L'Ajuntament fa prop d'un any que manté converses amb els propietaris privats per desenvolupar el projecte.