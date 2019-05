L'escola Oms i de Prat commemora 50 anys amb un acte a Món Sant Benet

L'escola Oms i de Prat de Manresa celebrarà el 50è aniversari amb una festa a Món Sant Benet que vol ser un punt de trobada de totes aquelles persones que han passat pel centre al llarg d'aquests anys. Serà dissabte, a partir de 2/4 de 5 de la tarda, i inclourà una xerrada de la doctora Rosa Casafont, especialista en neurociència de l'emoció, i de Gerard Segú, director d'Unesco Catalunya. L'esdeveniment servirà, també, per estrenar el com-s'ha-fet de la cançó dels 50 anys de l'escola (del músic Xavier Serrano) i hi haurà un concert amb versions dels Beatles amb el grup RuBBersoul, the Rivers Tribut.