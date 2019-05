Els 50 anys de l'escola Oms i de Prat reuneixen prop de 300 persones

Abraçades, records, històries compartides i moltes rialles en l'acte de celebració dels 50 anys del col·legi Oms i de Prat de Manresa, que va tenir lloc ahir a Món Sant Benet amb prop de 300 persones. «L'escola és part important de la comunitat», va remarcar Lluís Farrés, director de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera, a la qual pertany el centre. «En 50 anys han passat més de 3.000 alumnes», comentava Gemma Vilaseca, actual directora de l'Oms i de Prat, que va anunciar que a l'estiu s'iniciaran obres de remodelació per ampliar el centre. L'acte va incloure una xerrada, l'estrena de com s'ha fet la cançó dels 50 anys de l'escola, creada pel músic manresà Xavier Serrano i interpretada per músics i cantants exalumnes del centre i alumnes actuals, i l'actuació d'un grup de tribut als Beatles.