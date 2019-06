Instal·len un gran cub a Crist Rei, per la Universitat d'Estiu

L'Ajuntament de Manresa ha instal·lat de nou una gran estructura en forma de cub al mig de Crist Rei, com va fer per Nadal, però aquest cop per promocionar la Universitat Catalana d'Estiu, que enguany repeteix a Manresa. El campus, amb seu a Prada, es va estrenar l'any passat a la capital del Bages. Tindrà lloc de l'1 al 5 de juliol i al cub de Crist Rei s'hi pot trobar tota la programació.