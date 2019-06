25è aniversari de l'Aula d'extensió universitària de la gent gran de Manresa

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va participar dijous a l'acte de celebració dels 25 anys de l'Aula d'extensió universitària de la Gent Gran de Manresa (1994-2019), que va tenir lloc a la sala d'actes Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb l'assistència de més d'un centenar de persones.

L'acte el va iniciar Imma Torra, en representació de l'Aula d'extensió universitària, que va donar pas a la intervenció de la directora de l'UPC-EPSEM Manresa, Rosa Argelaguet. Finalment va ser l'alcalde qui va cloure els parlaments remarcant «que els aniversaris s'han de celebrar i 25 anys és una bona fita».

Junyent va valorar de forma molt positiva el treball de l'Aula d'extensió Universitària de Manresa i la importància de contribuir a la formació de la gent gran, «ja que és una eina excel·lent per al desenvolupament personal, així com també una oportunitat per cultivar durant la vellesa actituds vitals com són la curiositat, la voluntat de superar-se i la inquietud per comprendre el món que ens envolta».