Un home de 81 anys passa 7 hores 'oblidat' a urgències de Sant Joan de Déu

Un home de 81 anys es va passar ahir de 7 hores «oblidat» a urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

El pacient, que es recupera d'un ictus, va ser traslladat a urgències abans de les 11 del matí per una possible lesió al maluc. A les 13.36 h, després d'atendre'l, va rebre l'informe mèdic i se li va comunicar que s'avisaria l'ambulància per traslladar-lo al domicili. No va ser, però, fins a 3/4 de 9 del vespre que el va passar a recollir l'ambulància per portar-lo novament a casa. Fins al migdia va estar al box acompanyat d'altres pacients. A la tarda hi va estar sol.

Segons la Fundació Althaia, el pacient va rebre l'alta a les 13.36 h i a les 13.40 h es va fer la sol·licitud a l'empresa Transport Sanitari de Catalunya per fer el trasllat amb ambulància. Assegura que, «en detectar» que es retardava, es va tornar a reclamar el transport a les 6 de la tarda. Aleshores, Transport Sanitaris de Catalunya va manifestar que no tenia constància de la primera sol·licitud i va avisar que tardarien unes dues hores a poder-lo fer. A 3/4 de 9 del vespre, finalment, es va poder dur a terme el trasllat.

Segons Althaia, «situacions d'aquest tipus afecten els usuaris, així com també a l'hospital, ja que condiciona el seu funcionament normal».