El bisbat anuncia per al setembre el nou conveni per seguir la restauració

Per a la supervivència de la Seu de Manresa és imprescindible mantenir viu el conveni anual a quatre bandes entre Generalitat, Diputació, Ajuntament i Bisbat de Vic, propietari del temple. El d'aquest 2019, segons informació facilitada pel bisbat, no s'ha signat però, «si tot va bé, se signarà després de l'estiu (el setembre) i pel mateix import que l'any passat»: 240.000 euros (80.000 per cap).

Que el conveni del 2019 es torni a signar cap a final d'any no és nou i torna a ser un autèntic inconvenient per a la bona marxa de les obres en molts aspectes; per exemple, pel fet que no és fins que se signa que es pot presentar el projecte d'obres –encara rai que l'arquitecte té avançada la feina– i perquè pujar a una bastida amb bon temps no és el mateix que fer-ho amb el termòmetre sota zero.

El 2017, com que també es va anar tard, les institucions implicades només van ser a temps de tancar un conveni de mínims per impediments burocràtics, amb una inversió total de 80.000 euros (20.000 per cap). Amb aquests diners es van portar a terme una part de les obres previstes a la façana sud, que es van allargar fins al maig passat amb 160.000 euros més corresponents al conveni del 2018. En concret, es va restaurar el contrafort número 9 i el pany de façana entre els contraforts 9 i 10 amb el finestral i el vitrall inclosos, més quatre mòduls de terrat. A final d'any es va fer una part de les obres previstes el 2018 amb els 80.000 euros restants de la partida d'aquell conveni: quatre mòduls més de terrat a la zona de l'absis.



La partida, a punt

Si el conveni del 2019 arriba sencer i a temps, es restaurarà un dels dos arc boterells de la façana sud que encara no ho estan. Fonts del bisbat han assegurat que ells ja tenen la seva part reservada des de principi d'any i confien al cent per cent que les altres tres parts compliran, però que els tràmits administratius no sempre són tan ràpids com es voldria, que és el que va passar el 2017, apunten.