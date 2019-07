La Universitat Catalana d'Estiu tornarà a Manresa i busca més seus als Països Catalans

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) tindrà una tercera edició a Manresa el curs vinent. A més a més, la institució es planteja com a projecte de futur tenir altres seus a poblacions dels Països Catalans. L'UCE a Manresa es va cloure ahir al migdia després de cinc dies d'activitats acadèmiques, conferències, taules rodones i també activitats lúdiques i culturals a la plaça Major.

L'organització va anunciar ahir que enguany han participat a l'UCE 1.345 persones, entre alumnes matriculats, prop de 200; assistents als actes i debats; professors i conferenciants, més d'una seixantena; i assistència als espectacles programats per a l'ocasió. En són 135 més que l'any passat, i la majoria han participat a les activitats acadèmiques. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent, que complirà 51 anys, agafarà el relleu de Manresa del 16 al 24 d'agost.

A la cloenda el president de la Universitat Catalana d'Estiu, Jordi Casassas, va assegurar que la segona edició de l'UCE a Manresa «ha anat millor que l'any passat i anirà pitjor que el que ve». Tot i així va afirmar que s'ha d'acabar de perfilar el model Manresa.

Sí que va afirmar que «cada cop són més necessaris espais per pensar críticament, no crispadament. Aquest és el sentit de la Universitat Catalana d'Estiu», va dir. També va afirmar que «la nostra vocació és ser l'UCE dels Països Catalans». En aquest sentit el president de la Fundació de la Universitat Catalana d'Estiu, Joandomènec Ros, va afirmar que Manresa ha sigut un brot de l'UCE, però que els pròxims anys n'hi podria haver d'altres en punts dels Països Catalans.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va presidir l'acte de cloenda. Va lloar la voluntat de l'UCE d'esdevenir «un referent dels Països Catalans, entesos com a unitat lingüística, com a entitat cultural i com a projecte polític». També la possibilitat que ofereix de ser «un espai de refelexió» i «debats serens». Va definir com un encert que l'UCE s'hagi fet a Manresa, una ciutat «amb vocació universitària i una capital cultural». Només hi va trobar un però... que les nits manresanes tinguin el mateix nivell que les de Prada.

L'alcalde de Manresa, Valentí junyent, també va participar a la cloenda per remarcar que a l'edició d'enguany hi ha hagut més protagonistes locals. «Estem encaminats cap a la tercera edició, i l'hem de pensar conjuntament», va afirmar.