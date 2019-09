Curs per ballar tango organitzat per l'Associació Cultural Argentina

L'Associació Cultural Argentina de Manresa ha posat en marxa per setzè any consecutiu els curs de tango que organitza. Els participants del curs tornaran a ballar tango sota la direcció del professor Raúl Mamone. Les classes tindran lloc, com sempre, al Casal de les Escodines de Manresa tots els dilluns entre 1/4 de 9 de la tarda i les 10 de la nit. Per inscriure-s'hi i rebre més informació es pot trucar al 609 704 240 i demanar per l'Àngel.