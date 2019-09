El Govern anima els municipis de la regió central a aplicar la reforma horària

Guanyar temps al temps amb l'objectiu de viure millor, conciliar la vida laboral i familiar, i també la personal. Com? Doncs per exemple reduir els migdies llargs per poder escurçar l'horari laboral a la tarda. O bé que en l'àmbit d'institucions públiques no es convoquin actes més enllà de les 6. Són algunes de les propostes de la reforma horària que impulsa la Generalitat. Manresa va acollir ahir una trobada d'alcaldes, regidors i tècnics municipals de la Catalu-nya Central per implicar els municipis en aquest projecte.

A l'acte hi va participar la consellera de la Presidència i també portaveu del Govern, Meritxell Budó. Una mostra de la importància que l'executiu dona al tema. «El Govern ens ho creiem», i ho considera «un repte de país», va assegurar. Qui comanda aquest repte és el manresà Alexis Serra, director de l'Oficina per a la Reforma Horària.

Budó va explicar que els ajuntaments, com a institució que té un contacte directe i més proper al ciutadà, han de tenir un paper cabdal a l'hora d'impulsar la reforma. O els canvis d'hàbit perquè en definitiva es tracta d'això. Reunions com la d'ahir a Manresa es repetiran a partir d'ara en altres punts del territori per «assolir complicitats» amb els municipis amb l'objectiu de generar benestar i més qualitat de vida.

La reforma no es pot fer sense les administracions, que ha de començar a implementar canvis a través de les seves polítiques públiques. «Redefinir els usos del temps és un tema recurrent», va dir, però «creiem que ha arribat el moment d'aplicar mesures efectives». La idea és que la Generalitat doni exemple. De cara al 2020-2021 proposa algunes mesures a escala institucional com que no es convoquin actes públics més enllà de les 6 de la tarda, evitar sopars de treball en favor d'esmorzars o dinars, i que aquests es facin entre la 1 i les 3 del migdia.



El món laboral, clau

L'objectiu final és que la reforma horària comenci a ser real a partir del 2025. Alexis Serra, però, va destacar que la pedra angular del canvi és el món laboral. Actualment ja es negocia amb sindicats i patronal la flexibilització de les jornades laborals. Actualment un 40 % de les empreses ja preveuen alguna mena d'actuació en aquest sentit. «En el moment que superem el 70 o el 80 % tindrem la base per tocar molts altres horaris» com el de les escoles, les activitats extraescolars, les esportives, canvis en el món de l'oci, teatre, cinema o restauració. «Alguns no els haurem de modificar nosaltres, sinó que ho faran per la pròpia inèrcia».

Serra va destacar que els municipis tindran el suport de l'Oficina de Reforma Horària per implementar canvis i també proposar idees i suggeriments.