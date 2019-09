El Shopping Night uneix comerciants de la UBIC, Guimerà i el Centre Històric

A la vuitena va la vençuda. Les associacions de comerciants del Centre Històric de Manresa i també de l'eix del Guimerà a més a més de la Unió de Botiguers i Comerciants, (UBIC) han unit esforços per celebrar conjuntament aquest dissabte el Shopping Night, la jornada de comerços oberts fins a mitjanit, amb descomptes, promocions, ofertes i també activitats al carrer. Fins ara cadascuna anava al seu aire i fins i tot rivalitzaven.

Ahir es va fer la presentació del Shopping Night de demà. L'escenari que es va triar va ser l'escultura de l'Acollida de la plaça Fius i Palà, amb representants de totes les associacions de comerciants que hi participen: UBIC; carrer Nou; Urgell Comerç; la Plana-Born; Guimerà; i Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants. En total seran 156 els comerços que participaran oficialment en l'activitat. Estaran identificats amb un cartell i un adhesiu.

Segons la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau, la suma de les associacions de botiguers «visualitza Manresa com una ciutat amb una oferta que ens permet posar-nos el distintiu de capital. Ho diem nosaltres perquè ens ho creiem».

La presidenta de la UBIC, Tània Infante, valorava la coordinació entre les entitats comercials. «Això demostra la força que té el comerç manresà. Entenem que ens ha de permetre poder treballar conjuntament en properes activitats i, sobretot, que Manresa sigui capital comercial de la Catalunya central com ha estat tradicionalment».

Respecte la possibilitat que hi hagi comerços que obrin tot i no estar adherits a la campanya -es calcula que en passades edicions podrien ser un centenar- Infante va assegurar que caldrà veure-ho dissabte. «Però el fet que estiguem parlant de 156 fa que ens referim a gairebé la totalitat» dels establiments de l'àrea del Shopping Night.

Afectacions de trànsit



La cita comercial se celebrarà de les 8 del vespre a les 12 de la nit, en un circuit que va de la plaça Espanya al Centre Històric.

A partir de les 7 de la tarda i fins la 1 de la matinada es tallarà el trànsit al Guimerà, entre el Passeig i Muralla. Els cotxes que passin pel costat esquerra del Pere III en direcció al centre es desviaran pel carrer Canyelles. Tampoc no es podrà circular entre la plaça Espanya i Crist Rei, pel carril de la dreta. Els usuaris dels guals situats dins la zona de restricció de trànsit hauran de sortir abans de les 7 i no podran tornar fins a la 1. Des de les 2 del migdia ja no es podrà aparcar a tot el circuit.