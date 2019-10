El PSC critica que es treguin diners de l'alberg social per pagar l'enllumenat

El portaveu del grup municipal del PSC de Manresa, Felip González, ha qualificat de «despropòsit» que l'equip de govern de Junts i Esquerra hagi agafat diners pressupostats per posar en marxa el nou alberg social, que va tard (vegeu diari de dimarts), per pagar la factura de l'enllumenat de la via pública.

Segons ha explicat, això ha anat així perquè la Generalitat va suspendre un concurs de millora de l'enllumenat i sense les obres planificades els consums han estat superiors als previstos, i «l'Ajuntament ha hagut de buscar entre els calaixos de les partides no gastades més diners per poder pagar la factura de la llum del carrer».

Per al polític socialista els diners pressupostats per a l'alberg social a l'antic edifici de les germanetes dels pobres, «fallit per culpa de la burocràcia de la Generalitat», s'haurien d'haver mantingut «com a despesa social de l'Ajuntament» en comptes de destinar-los «a pagar el rebut de la llum dels carrers de Manresa».

I demana si realment no hi havia «cap altra despesa social necessària per invertir els més de 70.000 euros que no s'han pogut gastar en l'alberg social».

Explica que «per culpa d'un altre contracte fallit de l'Ajuntament, resulta que la renovació de l'enllumenat públic de la ciutat no s'ha pogut desenvolupar i, per tant, no ha baixat el seu cost tal com era previst inicialment».

Recorda que el Tribunal de Contractes de la Generalitat «va obligar a fer marxa enrere a l'Ajuntament amb el plec de clàusules d'un contracte milionari que havia de permetre, entre altres coses, substituir les bombetes dels fanals per tecnologia led que estalviaria molts diners. En conclusió: han faltat diners per pagar a la companyia elèctrica». I posats a buscar, «no se'ls ha ocorregut altra cosa que escurar la partida prevista per a l'alberg social i deixar-la a mínims (els imprescindibles per si de cas abans d'acabar l'any és possible posar l'alberg en funcionament), després de més d'un any de retard» respecte al que s'havia anunciat inicialment.

30.000 euros de Cultura

Un altre calaix en el qual s'ha gratat per poder pagar la factura de la llum ha estat el pressupost de Cultura, d'on s'han recuperat gairebé 30.000 euros. El resultat és «despesa social i cultural no feta per acabar de pagar el rebut de la llum dels carrers. Legal, legítim, però un despropòsit social que s'hauria pogut evitar. I és per això que el PSC reclama a l'Ajuntament que la propera vegada que no es pugui gastar d'una partida social, es busqui una altra partida social en la qual gastar-se els diners no emprats, com, en aquest cas, en el 'no' alberg social».