La Generalitat destina 600.000 euros al futur museu del barroc

«Avui es pot dir amb tota certesa que Manresa tindrà un equipament de país per difondre l'art barroc». És la valoració per a Regió7 que va fer, ahir, l'Ajuntament de l'aprovació per part de la Generalitat d'una aportació de 616.240 euros per a la redacció, l'impuls i l'execució de la primera fase del projecte museogràfic per convertir l'antic col·legi de Sant Ignasi en Museu del Barroc a Catalunya.

Inicialment, s'havia parlat d'una aportació de 400.000 euros, que ha acabat sent superior.

L'Ajuntament destacava que, «des del mandat municipal anterior», les dues administracions «treballaven en aquest conveni» i que l'aprovació d'ahir «demostra el compromís del Govern de Catalunya» per «fer possible que el Museu Comarcal de Manresa esdevingui l'equipament de referència al país en art barroc».

El departament de Cultura va explicar que fins que no se signi el conveni no es concretarà quan es farà efectiva l'esmentada dotació.