Dos milions d'euros més de recaptació prevista d'impostos i taxes el 2020

L'Ajuntament va comunicar l'octubre passat un increment «moderat» de l'1,23% de les ordenances fiscals que va quantificar en 579.125 euros.

Es va aprovar una pujada «a l'entorn de l'augment previst de l'IPC». Si aquest 2019 el pressupost municipal preveia que l'Ajuntament recaptaria en impostos i taxes un total de 47.197.000 euros, «per a l'any vinent es preveu recaptar per aquest concepte un 1,23% més, 579.125 euros més».

El pressupost que es presentarà a aprovació dijous que ve preveu, sempre segons l'Ajuntament, «857.552 euros més en impostos directes; 575.000 euros més d'impostos indirectes i 531.186 euros més en taxes i preus públics». En total, 1.963.738 euros més en impostos i taxes.



Dues xifres i una explicació

Requerit per aquest diari sobre la diferència d'1.384.613 euros entre els 579.125 euros fets públics en l'aprovació de les ordenances i i els 1.963.738 euros del pressupost, el govern municipal ha argumentat que l'increment de 579.125 euros «és la previsió d'ingrés extra si s'aplica l'increment sobre les mateixes bases. És a dir, si tota la ciutat fos exactament igual (mateixes cases, cotxes, compravendes...) i s'apliqués l'increment, es recaptarien 579.125 euros més».

Però a banda de l'increment dels tipus impositius, també és previst que hi hagi increments de volums i per tant hi hagi més recaptació per cadascun dels conceptes.

Per exemple, es preveu un increment de compravendes, cosa que permetrà ingressar més en concepte d'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), o un increment del parc mòbil, que fa pujar els ingressos de l'impost de vehicles sobre tracció mecànica, o que creixi una mica el parc d'habitatges i hi hagi més rebuts d'impost de béns immobles (IBI), entre d'altres.

També es preveu un volum d'activitat constructora superior. Ja hi ha confirmats alguns projectes (equipaments), que faran incrementar notablement l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

A més, s'hi inclouen també contribucions especials de dos carrers, Germà Isidre i Torrent dels Predicadors, que sumen més de 200.000 euros.

Així que el govern municipal afirma que «el més exacte seria dir que aquests 1,9 milions d'increment previst és per la pujada de les ordenances i l'increment previst de volums i activitats».