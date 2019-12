Santa Llúcia porta l'ambient de Nadal a la plaça Major

La plaça Major de Manresa era aquest dissabte un dels millors exemples de la proximitat del Nadal. De fet, ja fa dies que un arbre il·luminat llueix al centre de la mateixa plaça, però avui, s'hi han afegit els elements que, a diferència del que passa molts altres caps de setmana, han convertit l'espai en un dels centres neuràlgics de la ciutat.

Era amb motiu de la Fira de Santa Llúcia que la plaça Major ha estat plena de parades amb productes propis del Nadal. De tots els que hi havia, un destacava de forma especial: els tions. N'hi havia un que presidia l'entrada des del carrer Sobrerroca i que de forma avançada, gairebé dues setmanes, els infants han anat fent cagar repetidament al llarg de la jornada. Era en benefici de la Marató de TV3 que se celebra aquest diumenge i d'altres entitats benèfiques.

Ben a prop d'aquest tió gegant també hi ha hagut una vistosa parada plena de tions d'unes dimensions manejables per tenir a casa mentre que a la resta de plaça hi ha hagut més parades on trobar tot el necessari per preparar el Nadal a casa: arbres, joguines, decoració, torrons, productes artesans... i també parades on fer passar la gana al moment amb creps o gofres, entre altres dolços.

Durant el dia de diumenge, la fira seguirà des de les 10 del matí i fins a 2/4 de 9 del vespre. Tal com ja s'ha fet avui, un trenet unirà al llarg del matí i la tarda, el centre més comercial de Manresa amb la fira de Santa Llúcia i de nou, els infants podran fer cagar el Tió solidari. Al llarg de tot el dia hi haurà diferents espectacles itinerants i actuacions que faran encara més ambient nadalenc a la zona.