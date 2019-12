Cervesa artesana amb segell manresà

Fa poc més de dos anys, feien cervesa artesana com a hobby. Avui ja són presents en més de 50 establiments arreu del Bages venent Hoppit, la seva pròpia marca de cervesa artesana, i tenen botiga online per vendre arreu de Catalunya i Espanya.

Germán Fernández, Manel Pradas i Ferran Tuneu són tres joves manresans apassionats de la cervesa artesana. Fernández i Pradas van començar a fer-ne a casa el 2015 de manera autodidacta i purament com una activitat d'oci. Més tard, Toneu va sumar-se al projecte, que va néixer oficialment a partir d'una celebració amb família i amics que van organitzar al final del 2017 per mostrar les tres cerveses que havien elaborat. «Ens vam marcar com a objectiu el que va ser el nostre primer gran acte, una festa perquè els nostres amics i familiars coneguessin el que fèiem. A partir d'aquella festa vam posar-nos-hi molt més seriosament, vam veure que a la gent li agradava el que fèiem i ja ens vam constituir com a cooperativa per tirar-ho endavant, ens vam engrescar de seguida».

Des d'aleshores, tal com destaquen ells mateixos, el seu hobby s'ha anat convertint en un negoci que ara com ara estan expandint per la Catalunya Central. «Venem tant a bars com a botigues de menjar preparat i cellers, majoritàriament a Manresa, però també a municipis del voltant, com per exemple Callús o Santpedor».

Pel que fa al futur immediat, expliquen que «ara volem començar a parlar amb distribuïdors per tal d'expandir-nos tant al Bages com per altres punts, com Vic, Igualada, Berga o fins i tot Girona i Barcelona, malgrat que sabem que és difícil». I és que, segons expliquen, el preu del producte, que és del voltant dels tres euros, i la desconfiança a primera vista, són elements que els juguen en contra. «No és fàcil aconseguir que la gent vulgui apostar pel nostre producte perquè el preu és més elevat que el de les marques convencionals i has de voler vendre'l, però volem canviar això i que la gent aposti més per la qualitat que per la quantitat».

No obstant això, estan satisfets amb el moment en què es troben i tenen clar que «ens identifiquem com una marca local que vol estar relacionada amb Manresa i el Bages. Volem aportar el nostre granet de sorra a l'ànima de Manresa i saber cuidar molt on anem per no perdre la nostra essència».



El procés de producció

Hoppit és un cerveseria artesana de caire nòmada, és a dir, no disposa de la seva pròpia fàbrica. Fer cervesa artesana és un procés complex que requereix hores de dedicació i un espai preparat per fer-ho.

«El més important és triar un estil de cervesa, saber amb quines maltes i llúpols jugar i a partir d'aquí hi ha totes les variacions que vulguis», destaquen. «El que intentem nosaltres és ficar-hi molt llúpol, ja que atribueix tocs més afruitats a les cerveses, i així també podem donar-li un toc personal», conclouen.

En els inicis, els impulsors de Hoppit feien les seves pròpies receptes de cervesa a casa i la produïen amb estris que ells mateixos havien comprat per Internet. «Sovint recordem que molt al principi utilitzàvem unes olles que vam comprar i que ens van costar uns 40 euros».

Actualment, Hoppit disposa d'un local preparat per a la creació de receptes a Manresa i segueix el mateix procediment a l'hora d'elaborar-les, amb la diferència que el procés d'elaboració i embotellament de la cervesa es fa a través de fàbriques cerveseres d'altres marques, un mètode molt comú pel que fa a les cerveseres joves que no tenen prou recursos per tenir la seva pròpia fàbrica i que n'han de produir quantitats importants.

«Quan tenim la recepta ja definida de la cervesa, la portem a una fàbrica cervesera perquè ens en produeixi la quantitat que en necessitem. Són volums de litres específics per fàbrica i marca que hem de respectar. A la fàbrica Guineu, per exemple, hi produïm en tandes de 1.800 litres , però també hem treballat amb altres com Vic Brewery o Cerverus».

Un cop fet l'encàrrec, els cervesers només han d'anar a la fàbrica a recollir la cervesa, moment en què comença el repartiment als compradors .



El nom Hoppit

El terme que posa nom a les cerveses va sorgir precisament en una conversa bevent cervesa, tal com expliquen Fernández i Pradas. «Va sortir un dia jugant amb la paraula hops, que vol dir llúpol en anglès, i d'aquí va sortir Hoppit, que ho podríem traduir com llupoleja-ho». A part d'això, el nom amaga un simbolisme basat en la reeixida història del Senyor dels Anells, concretament en una de les espècies que hi apareixen: els hobbits, unes criatures amb fama de portar una vida sana, tranquil·la i feliç als llibres de Tolkien, i que tant Fernández, Pradas com Tuneu veuen reflectida en els valors de la seva cervesa. «És una bona comparació que ens agrada fer, ja que per a nosaltres la cervesa representa l'estil de vida hobbit, i també és l'estil que volem plasmar en el nostre producte».