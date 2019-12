Els comuns proposaran al Parlament un Pla d'actuació integral per a les Escodines

Catalunya en Comú-Podem portarà al Parlament les demandes de les Escodines per mitjà de la proposta d'un Pla d'actuació integral per al barri que prevegi una dotació pressupostària.

La portaveu dels comuns al Parlament, Susanna Segovia, juntament amb la coordinadora de Manresa En Comú, Ana Querol, van mantenir una reunió amb l'Associació de Veïns de les Escodines i amb veïnat implicat en els equips de treball de les diferents comissions del barri. La trobada va incloure un recorregut.

Al llarg de la passejada, dirigents de l'associació, encapçalats per la seva presidenta, Carme Car-rió, i membres de les diferents comissions que participen i fan seguiment del Pla de xoc de l'Ajuntament, van mostrar les zones on és més urgent fer intervenció urbanística i van relatar les principals problemàtiques i les fortaleses socials del sector, i van posar de manifest la «preocupació per aturar la degradació del barri». Per a Carrió, la solució passa «per més inversió i un canvi de model en l'actuació que s'hi ha fet fins ara». Al seu entendre, «un bon punt de partida» seria recuperar i adequar el pla de barri del 2007.

Segovia va reflexionar sobre la importància que a Catalunya es recuperin els plans de barri i va dir que «el que he vist i conegut aquí mereix que ens hi centrem». Per tot plegat, es va comprometre a canalitzar via Parlament la demanda de les Escodines amb un «Pla integral de rehabilitació» que contempli «la dotació pressupostària suficient per dur a terme des de la rehabilitació d'edificis deteriorats i la seva adeqüació, passant per garantir-ne l'eficiència energètica, així com establir un Pla de renovació Urbana i un Pla de cohesió social».

Per a Querol, «el pla de xoc presentat el juliol passat sense dotació pressupostària ni calendari queda en paper mullat». Va reclamar al govern manresà que «s'arremangui i es posi a treballar aprofitant la Manresa 2022», com demanen els veïns, per reassignar partides que serveixin per a la millora i cohesió del barri «de veritat», i «que empenyi» des del Parlament i el Govern, de manera que els grups parlamentaris de JxC i ERC donin suport al Pla Integral «quan arribi la proposta a Barcelona».