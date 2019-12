Festa manresana per als qui no volen agafar el cotxe

Els responsables del sector de l'oci nocturn a Manresa també asseguren que també hi ha oferta per als qui vulguin sortir de festa i prefereixin no agafar el cotxe per desplaçar-se a alguna de les sales que estan als afores de la ciutat. «Una de les avantatges que té El Sielu respecte d'altres sales és que és ben bé al centre de Manresa i és una bona opció per a totes les persones que vulguin sortir de festa i vulguin deixar el cotxe al garatge», explica el responsable de la sala, Jordi Cortès.

El Cap d'Any per donar al benvinguda al 2012 va ser l'últim en què la capital del Bages va tenir una revetlla popular al Congost. Els responsable del Sielu assegura, però, que malgrat no haver-hi una revetlla en un recinte públic, l'oferta privada absorbeix bé tota la demanda festiva per donar la benvinguda al nou any.

Els responsables del Grup Ítaca expliquen al centre de al ciutat també hi ha oferta variada per als qui no vulguin agafar el cotxe i, fins i tot, per als qui no vulguin estar en una mateixa sala tota la matinada. «Nosaltres tenim l'Ítaca al centre, que és idea per als qui prefereixin més aviat fer unes copes amb els amics i ballar una mica, però sense estar moltes hores en un mateix lloc», explica per la seva banda, Dídac Martínez, responsable de comunicació del Grup Ítaca.