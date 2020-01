Darrer dia del Campi qui Jugui

Avui és el darrer dia per gaudir de la 34a edició del Campi qui Jugui, el Saló de la Infància I la Joventut de la Catalunya Central que té lloc a Manresa durant les vacances de Nadal. L'horari és de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre a les instal·lacions del Complex Vell Congost. Fins dijous hi havien passat 7.305 visitants en una edició que té les tradicions del Bages com a eix temàtic.