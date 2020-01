L'Oficina de Turisme i pisos per a gent gran ocuparan l'antiga fonda de Sant Antoni

L'antiga fonda de Sant Antoni, a mà dreta de l'ajuntament, al número 20 de la plaça Major, tindrà, per fi, activitat. Segons ha pogut saber aquest diari, el soterrani, els baixos, el primer pis i el vestíbul els ocuparà l'Oficina de Turisme, que s'hi traslladarà del local on és ara, a la mateixa plaça. L'Ajuntament ho ha confirmat. De la segona a la quarta plantes hi haurà pisos per a gent gran de la Fundació Institució Benèfica Amics dels Avis, Ibada, que també es queda un tros de la planta baixa, la que dona al jardí del dar-rere.

Tant l'Ajuntament de Manresa com la Fundació Ibada pagaran un lloguer per ocupar l'edifici, que els darrers anys ha acollit diverses obres de rehabilitació i que encara n'haurà d'acollir més a càrrec de la propietat abans de poder-hi entrar els dos nous inquilins. Vol dir que haurà de passar més d'un any, una vegada comencin les intervencions encara pendents, fins que s'hi puguin instal·lar.

L'Oficina de Turisme tindrà un paper especialment important en la celebració de la Manresa 2022, d'aquí a dos anys, quan s'escauran els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a la capital del Bages. Actualment, les dependències que ocupa tenen un espai molt reduït.

Pel que fa a la Fundació Ibada, que fa més de 40 anys que es dedica a la cura i l'acompanyament de persones grans, actualment atén més d'un centenar d'usuaris, disposa de 15 places de centre de dia i d'un servei d'atenció domiciliària. Gestiona les residències de Navarcles i de Castellgalí, i a Navarcles també disposa de 21 habitatges amb serveis pensats per a persones de més de 65 anys.

L'antiga fonda de Sant Antoni és un edifici singular de Manresa. El seu nom és casa Fàbregas, però la majoria de manresans el coneixen pel de la fonda perquè aquesta activitat hi va funcionar durant més de cent anys, fins que el dar-rer responsable, Isidoro de Gregorio, es va jubilar i no va trobar ningú que el rellevés rere la barra. Va plegar el març del 2014.



La intenció era fer-hi un hostal

L'edifici el va comprar al cap de dos anys l'empresa d'inversions Dupros SL. Inicialment, tal com van informar a aquest diari abans d'afrontar la primera fase d'obres, que ha dirigit l'arquitecte Pere Santamaria, la seva intenció era fer-hi un hostal (vegeu edició del 18 d'agost del 2016).

La primera fase d'obres va consistir a dotar l'edifici d'una nova escala de servei, del forat per a l'ascensor i a despullar-lo dels afegits que havien amagat les arcades i obertures autèntiques d'una casa amb moltíssima personalitat. La segona fase s'està executant ara i consisteix en el reforç estructural. La tercera fase ja serà la de la rehabilitació de façanes i coberta, fer les distribucions interiors i les instal·lacions.