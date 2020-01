De la plaça Major al Museu Comarcal i, de nou, a la plaça gran en només dotze anys

El 19 de febrer del 2014, coincidint amb la Festa de la Llum, l'Ajuntament de Valentí Junyent (CiU) va inaugurar la nova seu de l'Oficina de Turisme al número 10 de la plaça Major, després de ser dotze anys al Museu Comarcal. Fins al 2002, ja havia estat dos anys a la plaça Major, on va començar a funcionar. En concret, on hi ha l'Oficina d'Atenció Econòmica (OAE), a l'entrada de l'edifici consistorial situada a la dreta.

El retorn a la plaça gran, segons va explicar aleshores el govern manresà, es va portar a terme per tal de dinamitzar el Centre Històric en un moment en què, entre la crisi econòmica, el tancament de botigues i el mal estat de l'habitatge, era urgent insuflar-li aire nou. L'oficina actual té planta baixa i dos soterranis, un dels quals dona al carrer del Balç, però només es va habilitar la planta baixa. La superfície total és de 665 m2.

El nou equipament va incloure un espai destinat a coordinar el projecte estratègic Manresa 2022 per promocionar i preparar la ciutat amb motiu de la celebració dels 500 anys de l'estada de sant Ignasi a la ciutat. Per aquest motiu, a la façana no només hi ha el lema de Manresa Turisme, sinó també el de Manresa 2022.

El 2002, quan es va inaugurar l'Oficina de Turisme al Museu Comarcal, va formar part d'un pla estatègic per atraure més visitants a la capital del Bages amb la marca «Manresa, ciutat mil·lenària». L'alcalde era Jordi Valls, al capdavant del tripartit (PSC-ERC-ICV).