Dissabte vinent es plantaran vint-i-cinc alzines al barri de Cal Gravat de Manresa

Aquest dissabte, 1 de febrer, a les 10 del matí, es presentarà el "Projecte Verd de Cal Gravat: Revitalització i recuperació de les zones verdes del barri de Cal Gravat-Bufalvent". Aquest projecte té com a finalitat revitalitzar i recuperar algunes de les zones verdes del barri. La presentació del projecte anirà acompanyada de tres activitats, que es faran el mateix dissabte i que esdevindran el detonant de diferents accions relacionades amb la recuperació, preservació, cura i divulgació de la biodiversitat del barri. Una d'elles serà la plantació de 25 alzines.



El projecte Verd de Cal Gravat

Aquest és un projecte que respon als criteri de la lògica de l'acció comunitària, en el sentit que es justifica des de la iniciativa d'una entitat del territori, l'AVV de Cal Gravat que pren la iniciativa i dissenya amb el suport del PDC de la FAVM una proposta integral d'actuació al barri de Cal Gravat en l'àmbit de l'entorn natural urbà, implica a altres entitats de la ciutat i serveis del barri i finalment esdevé, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, un exemple d'actuació on es destaca la responsabilitat compartida entre els agents del territori i l'administració local.

El projecte pretén fomentar conductes de respecte vers el medi ambient, recuperar espais verds del barri, millorar la qualitat de vida de tot el seu veïnat, harmonitzar la convivència entre persones i la vida del conjunt d'espècies animals i vegetals del barri, entenent que cal preservar la biodiversitat de la que també formem part.

Aquest projecte també pretén descobrir les relacions que es donen entre tres entorns de tota comunitat: l'entorn natural, l'entorn social i l'entorn cultural i posa de manifest que per la preservació de l'entorn natural és necessària la implicació de tots els sectors social ja que és una tasca interdisciplinar. Hi haurà dues línies d'actuacions: accions preventives de control per impedir la degradació ambiental i accions de rehabilitació dirigides a resoldre o millorar problemes a l'entorn natural urbà que ja s'han produït.

Els objectius del projecte són:



Revitalitzar els espais verds del barri de forma progressiva

Fomentar i divulgar pràctiques ecològiques en el veïnat

Implicar a la gent del barri en la preservació de l'entorn natural urbà

Sanejar i dotar de vida zones verdes amb falta de vegetació i redescobrir i mostrar les potencialitats d'aquestes al veïnat i a la ciutadania de Manresa.

Treballar des de l'Acció Comunitària, és a dir en xarxa amb diferents actors del territori i l'Administració local, per assolir objectius comuns.

Protegir la biodiversitat i vegetació del barri.

Garantir el benestar integral dels habitants del barri obrint nous espais on es puguin realitzar activitats de lleure en un entorn natural i saludable.

Promoure el respecte per la natura, l'explotació racional i el desenvolupament sostenible.

Crear espais d'aprenentatge, intercanvi i integració social, que estimulin la ciutadania fomentant els valors de respecte, cooperació, solidaritat, i compromís, amb els entorns naturals comuns.

Impulsar models d'organització col·lectiva a través del treball en equip, el compromís individual en benefici del bé comú.

Modificar hàbits de consum.

Les activitats del dia 1 febrer del 2020

Taller Planters d'Alzines a les 10 h: Aquest taller es realitzarà en el local núm. 2 de l'AVV de Cal Gravat (plaça Cal Gravat). L'objectiu d'aquest tallers és exposar els avantatges que té realitzar plantades d'arbres i informar de com cuidar les zones verdes del barri en diferents aspectes com ara la sembra i la cura de les alzines. El taller té un caràcter divulgatiu i pedagògic que pretén informar d'aspectes molt pràctics relacionats amb la preservació i el cicle de vida dels arbres en general i de les alzines en concret.

Plantada de 25 alzines a les 11 h: Una vegada realitzat el taller, es procedirà a realitzar una plantada col·lectiva de 25 alzines (Quercus ilex). El lloc escollit és un espai verd municipal situat davant de l'Institut de Cal Gravat. Es deixarà una separació entre 5 a 10 metres entre cada planter d'alzina. Aquesta activitat és una crida a la col·lectivitat i al treball comunitari on tots els agents implicats en el projecte i ciutadania de Manresa, seran benvinguts.

Recollida de residus: Un cop finalitzada la plantada d'alzines es procedirà a fer una neteja col·lectiva per la zona, ja que aquest espai sol ser objecte de conductes incíviques, i sovint és una zona bruta, plena de plàstics i restes d'embolcalls i altres deixalles.



Agents implicats

Per assolir els diferents objectius que planteja el projecte, cal teixir aliances, tal com es reconeix en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. Per això és molt important que el projecte teixeixi xarxa dins el barri, amb altres entitats de la ciutat i que compti amb el suport de l'Administració local en les diferents fases del projecte.

En aquests sentit des de l'Ajuntament de Manresa, en concret des de la regidories de Ciutat Verda i Barris i Acció Comunitària s'ha treballat conjuntament amb l'AVV de Cal Gravat i el PDC de la FAVM.

D'una banda l'AVV de Cal Gravat i el PDC FAVM han dissenyat i presentat el projecte. Cal destacar, que és una acció que es realitzarà amb persones voluntàries i amb diferents perfils, edats, gènere, origen per tant és un conjunt divers i heterogeni. Des de l'AVV es proporcionarà el planter d'alzines a aquestes persones. Tanmateix l'AVV vetllarà pel reg d'aquests arbres, sobretot durant l'estiu.

A petició de l'Ajuntament, s'estudiarà per part de l'AVV la possibilitat que en el futur es pugui plantejar repoblar el mateix espai amb plantes arbustives i arbres d'altres espècies autòctons del Bages.

Per la seva part l'Ajuntament de Manresa, ha donat el vist-i- plau, atenent a criteris d'idoneïtat al terreny proposat per l'AVV de Cal Gravat. Previ al dia de la plantada, l'Ajuntament farà els forats en el terreny on han d'anar els arbres amb una separació d'entre 5 a 10 metres entre arbre, també cedirà la terra de plantació i els tutors de fusta a l'AVV de Cal Gravat, habilitarà una boca de reg on poder connectar una marguera per tal que l'AVV es pugui fer càrrec del reg, i es responsabilitzarà del desherbat al voltant de les alzines perquè es puguin desenvolupar bé mentre siguin petites. Durant les diferents fases del projecte, es comptarà amb el suport i assessorament tècnic municipal.

El Pla de Desenvolupament Comunitari de la FAVM del qual forma part l'AVV de Cal Gravat, és un servei que desplega la regidoria de Barris i Acció Comunitària de l'Ajuntament de Manresa, i que impulsa projectes des de i pel veïnat, en treball en xarxa amb les entitats i per l'acció comunitària, com és el Projecte Verd de Cal Gravat.

Finalment, també es buscarà la vinculació amb entitats, serveis i recursos de l'entorn com ara l'IES de Cal Gravat i amb entitats de la ciutat que treballen per la preservació del patrimoni natural de Manresa com és el cas de Meandre. Actualment ja s'està fent un treball conjunt i amb xarxa amb aquesta entitat a fi d'ampliar aquesta iniciativa.