El Montepio de Conductors de Manresa nomena Josep M. Soler nou director de l'entitat

El Montepio de Conductors de Manresa té nou director. Es tracta de Josep Maria Soler. L'entitat ha canviat la direcció per iniciar, aquest 2020 una etapa de renovació i millora que serà liderada per Segons ha fet públic el Montepio, l'entitat fa una aposta molt ferma per millorar els serveis que ofereix, adaptar-se als reptes de futur i consolidar-se com a entitat de referència a la Catalunya Central en serveis i protecció a les persones, aportant també solucions a l'àmbit de la mobilitat.

Josep M. Soler és màster en gestió cultural, postgrau en captació de fons, expert en consultoria en Responsabilitat Social Corporativa (RSC) assessorant empreses i institucions, formador, i va treballar durant anys a Caixa Manresa, Catalunya Caixa i BBVA com a responsable de projectes i en l'àmbit comercial d'assegurances.

Soler està vinculat al món associatiu i cultural de Manresa. Actualment és el president de la Fundació Cultura i Teatre, que és propietària de la sala Els Carlins. Treballa conjuntament amb el Casal Familiar Recreatiu en la seva gestió i dinamització. La Fundació és una institució que té com a objectiu la conservació del immoble i la promoció del teatre i la cultura. Una de les activitats tradicionals que porta a terme el Casal són els Pastorets que cada any es representen als Carlins.

El nou director, que fa tàndem amb Llorenç Juanola com a president de l'entitat, vol centrar els seus esforços en adaptar els serveis i productes del Montepio a un mercat constantment canviant, a consolidar el compromís de l'entitat amb el territori i amb la seguretat viària, i a mantenir i fer créixer la cartera de socis i serveis, segons la mateixa entitat. Substitueix a Ramon Baraldés.