Les tanques d'obres tornen a encerclar els baixos de l'edifici de can Jorba

Fa dos anys que els baixos de can Jorba estan tancats. Hi havia una oficina del Banc de Sabadell oscar bayona

Els baixos de l'edifici de Can Jorba de Manresa estan en obres per remodelar tot l'espai on CaixaBank té previst obrir una oficina especialitzada en atenció a les empreses. La previsió de l'entitat financera era tenir l'espai a punt a principis d'aquest mateix any. De moment les tanques d'obres tornen a encerclar un dels xamfrans més emblemàtics de Manresa.

Les obres les porta a terme Constructora del Cardoner. Davant l'entrada principal, i també a les parets laterals, hi ha les tanques, i els operaris centren els treballs, de moment, a l'interior. A fora encara hi ha rètols de Banc de Sabadell, que va tancar l'oficina que hi tenia fa dos anys. Des de llavors no hi ha hagut activitat als baixos de l'edifici.

CaixaBank va fer públic el passat octubre que reobrirà els baixos de Can Jorba amb un centre Business. Es tracta d'un servei especialitzat en l'atenció a comerços, negocis i microempreses que tinguin menys de 10 treballadors o facturin menys de 2 milions d'euros l'any. També autònoms i emprenedors. Obrirà de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda tret dels divendres, que tancarà a 2/4 de 3. Hi treballarà un equip de 10 persones i ocuparà un espai de 500 metres quadrats.



Empreses grans i petites

A la primera planta hi haurà el Centre d'Empreses Manresa de CaixaBank, servei que actualment l'entitat presta en unes oficines del carrer Pompeu Fabra. Està pensat per a les empreses de les comarques centrals que facturen més de 2 milions d'euros l'any. Disposarà de 6 gestors.

Segons l'entitat financera, actualment dona servei a 1.500 empreses a la Catalunya central. Durant el primer semestre del 2019 CaixaBank va concedir 36,6 milions d'euros en crèdits nous a les empreses de les comarques centrals. Una xifra que suposa un increment del 38 % respecte del mateix període de l'any anterior.

Can Jorba es va començar a construir el 1935. És obra de l'arquitecte barceloní Armand Clavé, i un dels màxims exponents d'art-decó de Catalunya. Els grans magatzems comercials de Can Jorba van arribar a tenir 700 treballadors. Van tancar el 1984, quan era del grup Europrix. Des de llavors i fins ara ha passat per diversos propietaris. També a partir d'aleshores els baixos només han acollit entitats financeres. Primer va ser Caja Madrid. Després Caixa Penedès i finalment el Banc de Sabadell. Ara s'hi instal·la CaixaBank. La resta de l'edifici es van convertir en oficines -entre altres hi ha la seu de la Cambra de Comerç-, locals comercials a tota la seva façana i també pisos.