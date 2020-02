Convocatòria per concedir microcrèdits per rehabilitar habitatges buits a Manresa

L'Ajuntament de Manresa concedirà microcrèdits fins a un màxim de 12.000 euros per ajudar a rehabilitar pisos buits. El període per a la presentació de sol·licituds finalitza el 30 d'abril.

Des d'avui i fins al 30 d'abril resta oberta la convocatòria que fa l'Ajuntament de Manresa per concedir microcrèdits, sense interès, per finançar obres d'adequació de les condicions d'habitabilitat d'habitatges privats buits ubicats al municipi de Manresa. Les bases reguladores es poden consultar clicant aquí i, també, a l'Oficina Municipal d'Habitatge – c/ Amigant, núm. 5 – Tel. 938782382.

Els microcrèdits tindran un 0% d'interès, amb un termini màxim de devolució de 6 anys i una amortització per quotes mensuals a partir de la finalització del termini establert per a l'execució de les obres.

L'import del crèdit cobrirà la totalitat del pressupost de l'obra a finançar, exclòs l'IVA, fins un màxim de 12.000 € per a un o dos habitatges, i amb el límit de la dotació pressupostària disponible en cada moment. Es tindrà en compte l'ordre de presentació de les sol·licituds.

Cada propietari/usufructuari podrà presentar fins a dues sol·licituds, corresponent cada una a un habitatge. La suma de les dues sol·licituds no podrà superar l'import dels 12.000 €.



Requisits dels sol·licitants i de l'habitatge



Les persones sol·licitants dels microcrèdits hauran de ser propietàries o usufructuàries de l'habitatge i reunir els requisits que estableix la base 6 de les bases reguladores. Queden exclosos els grans tenidors, d'acord amb la definició específica que conté aquesta base.

L'habitatge haurà de complir els requisits que estableix la base 7 de les bases reguladores. L'habitatge ha d'estar desocupat a la data de la sol·licitud i fins que no reuneixi les condicions d'habitabilitat. Les obres podran referir-se a un habitatge que ja tingui la cèdula d'habitabilitat, però que requereixi obres per mantenir o aconseguir novament les condicions mínimes d'habitabilitat.



Obres finançables



Les obres susceptibles de ser finançades són :



Dotació dels elements mínims de l'equip de cuina.

Dotació dels elements mínims de la cambra higiènica.

Accessibilitat interior.

Evitar perill per pavimentació deficient.

Instal·lació elèctrica mínima.

Instal·lació d'aigua calenta.

Instal·lació per a la rentadora.

Col·locació de baranes en desnivells interiors.

Demolició i/o construcció d'envans.

Instal·lació de portes.

Mesures d'eficiència energètica i de ventilació.

Obres per evitar problemes de salubritat.

Sistema d'il·luminació de l'accés a l'habitatge.

Com a requisit indispensable per poder obtenir el crèdit, s'haurà de justificar que amb l'execució de totes les obres que s'especifiquin en la sol·licitud, s'aconseguiran les condicions d'habitabilitat mínimes per obtenir la cèdula d'habitabilitat.