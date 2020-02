Més de 500 alumnes de primària aprenen bons hàbits bucodentals

Més de 500 alumnes de 1r de primària de dotze centres educatius de Manresa, concretament el Col·legi Mare de Déu del Pilar, el Col·legi Oms i de Prat, l'Escola Bages, l'Escola Flama, l'Escola La Font, l'Escola La Renaixença, l'Escola L'Espill, l'Escola Pare Algué, l'Escola Sant Ignasi, l'Escola Serra i Húnter, l'Escola Valldaura i la FEDAC Manresa, han visitat l'exposició 'Cuida't les dents', propietat de la Diputació de Barcelona i cedida, un any més, a l'Ajuntament de Manresa.

L'exposició ha estat ubicada a la Biblioteca Infantil del Casino i ha rebut les visites dels centres educatius esmentats entre els dies 23 de gener i 4 de febrer.

L'objectiu principal d'aquesta exposició és informar sobre la salut bucodental i explicar el procés de la càries, les causes que la provoquen i com es pot evitar i, d'aquesta manera, ajudar als infants a desenvolupar correctament l'hàbit diari de cuidar-se les dents.

La visita té una durada aproximada d'una hora durant la qual una dinamitzadora, mitjançant una combinació entre l'explicació i la participació per part dels infants, va proporcionant els diferents conceptes que es pretén transmetre de forma amena i entretinguda.

Els diferents elements que componen l'exposició són 9 plafons de 75x190 cm, 3 plafons de 150x190 cm i 1 plafó de presentació de de 85x210 cm. També consta de 20 peces imantades, un joc de cartes de polietilè de mida A3, i de 3 maquetes en 3D d'una dent, d'una boca i d'un raspall respectivament. A més, una vegada finalitzada la visita, es proporciona material addicional per poder treballar a la classe així com un raspall i una pasta de dents per cada alumne.



Cal continuar sensibilitzant sobre salut bucodental

Segons els resultats que es desprenen de l'Enquesta de Salut Oral a Espanya del 2015, els resultats observats quant a la presència de càries en la dentició temporal en el grup d'edat d'entre 5 i 6 anys, no han evidenciat canvis significatius al llarg dels 22 anys durant els quals se n'ha fet el seguiment. En aquesta enquesta també es posa de manifest la poca importància que la població, en termes generals, dona a les patologies de la dentició temporal i, com a conseqüència, es recomana fer una bona educació sanitària en relació als riscos de la càries en la dentició primària i la seva importància com a principal factor de risc de la càries en la dentició permanent.