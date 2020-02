Primera sessió participativa del Pla d'Actuació Municipal

El Pla d'Actuació Municipal que impulsa l'Ajuntament de Manresa per tenir dissenyat el full de ruta de cara a l'actual mandat celebrarà aquest dimarts a la tarda la primera de les sessions públiques i obertes a la ciutadania, de les quatre que hi ha previstes.

A la jornada d'avui es debatrà durant la qual es debatrà sobre l'eix temàtic "Manresa, ciutat verda i sostenible". La sessió tindrà lloc al Centre Cultural el Casino, a les 6 de la tarda.

Segons l'Ajuntament la sessió té una durada aproximada de dues hores i està plantejada de manera dinàmica, per tal que sigui possible debatre i enriquir totes les propostes que es tindran en compte. Es debatran temes com el nou pla de Mobilitat, millores a parcs, especialment el del Cardener, el disseny d'un nou model de recollida de residus o la millora i l'ampliació d'espais per a vianants.

El Pla d'Actuació Municipal és un document que té l'objectiu de definir el full de ruta, els objectius i les actuacions de l'actual mandat de l'Ajuntament de Manresa de manera compartida, transversal i participativa. Aquest és l'objectiu del qual ja hi ha un document inicial i que s'enriquirà a partir d'ara amb el procés de participació que arrenca avui.

La proposta del PAM consta de cinc eixos temàtics, amb un total de 25 objectius estratègics i 250 actuacions. La participació per enriquir i validar el document es pot fer telemàticament o de manera presencial, en les sessions com la d'avui i tres més de previstes per aquest febrer.

Els cinc eixos en què es divideix el Pla d'Actuació són:



Manresa, ciutat verda i sostenible

Manresa, ciutat dinàmica i d'oportunitats

Manresa, ciutat de trobada i acollidora

Manresa, ciutat cívica, propera i compromesa

Manresa: capital

El 14 de gener passat es va posar en marxa la web www.manresa.cat/pam, on es pot consultar el document base. A través de la mateixa web, tothom qui ho desitgi pot expressar la seva opinió sobre els diversos objectius i actuacions de cadascun dels eixos. Es podrà fer mitjançant valoracions de cadascun d'ells a través d'un sistema d'icones. També s'hi poden deixar comentaris i fer propostes. Es podrà fer fins al proper 29 de febrer.

A les quatre sessions participatives presencials, a banda de les persones que ho sol·licitin, s'hi ha convidat específicament a diversos col·lectius de la ciutat, dels àmbits econòmic, social, cultural, esportiu, associacions de veïns, representants dels consells de districte, etc.



Properes sessions participatives

Dijous, 6 de febrer, 18 h - Centre Cultural El Casino: Manresa, ciutat dinàmica i d'oportunitats

Dimarts, 11 de febrer, 18 h - Casal de les Escodines:Manresa, ciutat de trobada i acollidora

Dijous, 13 de febrer, 18 h - Casal de les Escodines: Manresa, ciutat cívica, propera i compromesa

El cinquè eix, Manresa: capital, s'abordarà transversalment a totes les sessions

Les persones interessades a participar es poden inscriure a una o diverses sessions a l'adreça (https://www.manresa.cat/pam/pam/sessio).

Un cop acabada la fase de participació, s'elaborarà el document definitiu del PAM, que es presentarà públicament, a l'entorn del mes d'abril, per ser aprovada posteriorment al Ple Municipal. La pàgina web continuarà activa i s'hi anirà incorporant tota la informació sobre els objectius i accions (calendarització, pressupost...). També s'anirà actualitzant el grau d'execució de cadascuna de les propostes.

El PAM el van presentar recentment el primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Marc Aloy, i la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet.