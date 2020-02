Althaia ha invertit 1,8 milions per fer la nova cuina de Sant Joan de Déu

La Fundació Althaia de Manresa ha invertit 1,8 milions d'euros per fer una cuina nova a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Es va estrenar a final del mes passat (vegeu Regió7 del 25 de gener). L'equipament, més el nou menjador laboral, ocupa el doble d'espai que fins ara. Ha passat de 800 metres quadrats a més de 1.600. Disposa d'un equipament modern i adaptat a les necessitats actuals. De la cuina de Sant Joan de Déu en surten 1.500 serveis diaris entre esmorzars, dinars i sopars a l'hospital i també al Centre Hospitalari, al Centre de Salut Mental i als hospitals de dia.

«Era un projecte estratègic, atès que ens permet fer un salt qualitatiu», va assegurar la directora de Gestió de la Fundació Althaia, Anna Ferrés, en una visita guiada que es va fer ahir a les noves instal·lacions. «Ens ha permès millorar els processos, ser més eficients de cara als usuaris i que els professionals que hi treballin ho facin amb més confort i seguretat». A la cuina hi ha una vintena de persones en torns de matí i tarda. Ferrés va explicar que el 2013 es feien a Sant Joan de Déu uns 1.000 serveis diaris, i actualment 1.500. Va recordar que la cuina antiga ja tenia 30 anys.



De la recepció a la rentada

Les instal·lacions tenen espais diferenciats per portar a terme tots els processos. El responsable del servei, Toni Pelfort, va fer de guia durant la visita. Tot comença a l'àrea de recepció de mercaderies. Un cop recepcionades passen a grans neveres, al congelador o al rebost, segons el producte. Després hi ha els espais de rentada i preparació de fruita, verdura, peix o carn. Tots estan separats un de l'altre per evitar encreuament d'aliments. Queden preparats en safates i a la temperatura correcta, a punt per anar a la zona de cocció, mentre que amanides i postres ja aniran directament a l'àrea d'emplatar.

La zona de cocció és una de les més espectaculars de la cuina nova. Hi ha grans forns que poden fer tres tipus de coccions: al vapor, convencional o mixta. Un forn pot coure 150 quilos de verdura en 35 minuts. Una mena de robots de cuina, però gegants, ressalten al costat de grans fogons. Poden coure 30 quilos de cigrons en 40 minuts i cada dia elaboren 200 litres de brou. Si abans es tardava de 4 a 5 hores a fer-ho, ara amb una hora i mitja n'hi ha prou.

Un cop el producte està cuinat es conserva calent dins uns armaris especials i a l'hora d'emplatar es posen al bany maria per no trencar la línia de calor. S'emplaten en una sala plena de carros amb centenars de plats, gots, coberts nets, i les safates que es reparteixen per les habitacions. Tot el procés acaba, o torna a començar segons com es miri, a la zona de rentada.

«Ha sigut un projecte complex i exigent», va afirmar ahir la cap d'infraestructures i serveis generals d'Althaia, Carme Carmona, en el qual s'ha estat treballant 3 anys. També va explicar que el projecte ha inclòs la digitalització de tot el procés amb la implantació d'un programa informàtic que permet fer la gestió de les compres, el seguiment de la producció, la traçabilitat dels productes i l'elaboració de dietes. També permet als pacients que no tenen restriccions de dietes que puguin escollir el menú digitalment. Es pot fer amb tauletes i aviat a l'app d'Althaia.

El projecte també ha inclòs el nou menjador laboral. Té 201 places, 41 més que fins ara. Una gran paret dinàmica simula la llum natural de l'exterior de cada moment del dia.