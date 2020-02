L'Ajuntament adequa un aparcament a l'exterior de la torre Lluvià i hi planta arbres

L'aparcament per a 15 vehicles que hi ha davant l'entrada al recinte

L'Ajuntament de Manresa ha fet un pas més en el seu intent de convertir la torre Lluvià en un pol d'atracció turística important per a la ciutat amb l'adequació, estrenada ahir, de quinze places d'aparcament a l'exterior del recinte i la plantació d'arbrat. El cost dels treballs ha estat de 30.000 euros, segons va explicar ahir el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet.

La superfície on s'ha actuat és de 1.380 metres quadrats. Aquest espai, situat al final del camí d'accés a l'edifici modernista –a la banda sud–, ja servia fins ara com a zona d'aparcament per als visitants i persones que recorren a peu l'Anella Verda. Però s'hi estacionava de forma «desordenada», segons fonts del consistori, i per això s'ha volgut endreçar el solar. S'ha diferenciat del camí d'accés a l'equipament amb una vorada d'acer de prop d'un pam d'alçària.

Els treballs també han inclòs completar les fileres d'arbrat que singularitzaven el recorregut fins a la porta d'accés a la torre i la instal·lació d'una xarxa de reg per goteig. En total s'han plantat 13 ametllers nous i se n'han mantingut 5. Durant el mes vinent també es farà l'hidrosembra de gram a l'àmbit no destinat a accés ni a aparcament amb la finalitat d'obtenir una superfície verda suficientment resistent.



Injecció de 100.000 euros

Aquesta no és l'única injecció que ha fet recentment el consistori al recinte de l'obra d'Ignasi Oms i Ponsa. Entre el 2018 i el 2019, es van destinar 100.000 euros a la neteja del pati, que havia estat ocupat per un ramat (vegeu Regió7 del 9 d'abril del 2018); la delimitació dels accessos i murs perimetrals; la restauració de les portes de forja del pati; la construcció d'una rampa exterior per facilitar l'accés amb cadira de rodes a la planta baixa de la torre; i la retirada del fibrociment de les cobertes, entre d'altres. Les obres es van fer en dues fases i es van poder finalitzar la primavera passada, quan l'amo dels animals que vivien als coberts del pati –dos cavalls i sis llebrers– se'ls va endur a una altra finca (vegeu Regió7 del 23 de gener del 2019), després de mesos d'estira-i-arronsa amb l'Ajuntament. L'abril es va fer una festa per estrenar el pati.