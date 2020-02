Els incívics embruten un racó del camí dels Corrals

Així va quedar una part del camí dels Corrals, que permet caminar sota la Seu de Manresa amb vistes al riu. Vidres per terra, bosses de plàstic, ampolles i altres residus van quedar com a prova d'algun tipus de festa en la qual els seus participants van oblidar que, si no es pot millorar un espai, com a mínim cal deixar-lo com el van trobar.