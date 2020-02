El contenidor de brossa només es podrà obrir un dia la setmana a Manresa

S'ha acabat l'actual sistema per llançar els residus. A partir del maig de l'any que ve Manresa implantarà de forma progressiva per barris el sistema de contenidors de recollida de brossa que només s'obren amb una targeta. El de la brossa es podrà fer servir un cop la setmana i el de l'orgànica tots els dies, també mitjançant una targeta que facilitarà l'Ajuntament.



Tot el que no siguin llars particulars tindran un sistema de recollida porta a porta.



Amb les dades que es recullin es pagarà de forma diferenciada ta taxa de la brossa: els que facin bé la selectiva pagaran menys que els que ho facin malament.



Aquesta mesura compta amb el suport de l'oposició perquè es considera estratègica per a la ciutat governi qui governi.



No hi ha cap ciutat de la mida de Manresa a Catalunya que hagi implantat un sistema com aquest. Al País Basc hi ha municipis que ja el tenen però són de mides més petites que el de Manresa.



Cada família disposarà d'una tarja per obrir els contenidors, que estaran tancats. Durant el mes de març hi haurà tallers participatius per donar informació del nou sistema. El primer serà el 2 de març. L'Ajuntament també ha posat en marxa una pàgina web sobre el procés d'implementació del nou model de residus.



Minimitzar els residus

L'Ajuntament ha anunciat el canvi de model amb una roda de premsa en la què s'ha explicat que els residus generats per les activitats de Manresa i els seus habitants s'han de gestionar per minimitzar els impactes negatius sobre el medi ambient i la salut de les persones. A més d'evitar efectes nocius i no desitjables des d'un punt de vista ambiental, també cal potenciar el valor dels residus com a recursos per a l'obtenció de materials que es puguin integrar de nou en els processos productius.

És per aquest motiu que l'Ajuntament considera necessari fer un reflexió conjunta de com generem els residus i quina és la millor manera de gestionar-los. Així doncs, l'Ajuntament de Manresa s'ha posat a treballar en el disseny i posada en marxa d'un nou model de recollida de residus, que s'implantarà a partir del 2021, quan venç la data de la concessió actual de recollida.



L'Ajuntament fa mesos que treballa en el disseny del nou model, i ara inicia el procés de participació per informar la ciutadania sobre els models avançats de recollida de residus i demanar l'opinió. Ho farà a través d'una enquesta sobre els hàbits i preferències, que ja es pot respondre on line, i també a través dels tallers participatius que es duran a terme durant el mes de març.

Un sistema inèdit

L'Ajuntament de Manresa té previst implantar, a partir de mitjans de l'any vinent, el nou model de recollida de residus, que inclourà sistemes inèdits fins ara a la major part de municipis del país. Manresa es convertirà així en la primera ciutat mitjana catalana a posar en funcionament un model avançat. La idea amb la qual es treballa és implantar un model mixt, entre contenidors intel·ligents i porta a porta.

En el sistema de contenidors intel·ligents hi ha contenidors de residus al carrer. Cada família disposa d'una tarja amb la que es pot obrir els contenidors que d'altra manera estarien tancats. Es poden configurar els horaris d'obertura dels contenidors per a limitar-ne les aportacions. D'aquesta manera es pot identificar qui ha utilitzat cada contenidor, però no necessàriament què hi ha llençat.

En el sistema porta a porta, no hi ha contenidors de residus al carrer. Els ciutadans guarden les escombraries a casa seva, i el dia i hora concertats per a cada fracció, els baixen al davant del portal de casa en un cubell o bossa. En habitatges plurifamiliars es poden instal·lar uns tòtems per a identificar el propietari de cada bossa. D'aquesta manera es pot identificar el propietari de cada bossa i no recollir la bossa si no separa bé.

Acord polític per al canvi de model

La implementació del nou model de residus és un projecte que s'ha explicat i consensuat amb tots els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa. De fet, al proper Ple Municipal, previst per al 27 de febrer, es portarà a aprovació un dictamen, al qual tots els grups han mostrat la intenció de votar favorablement, que especifica que l'Ajuntament té intenció d'implementar un nou model de recollida selectiva, i descriu els trets bàsics que ha te tenir el nou sistema: aspectes com la identificació de l'usuari, la limitació de la fracció resta (rebuig) i el fet que permeti el pagament per generació.

L'acord que es portarà al ple també inclou sol·licitar la la subvenció de compra pública d'innovacio de l'Agència de Residus de Catalunya per imlementar aquest nou model, i el compromís de dur a terme el contingut del projecte dins dels terminis previstos.

S'ha presentat el nou model en roda de premsa, amb el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet; la regidora de Govern Obert, Montserrat Clotet; el gerent del Consorci de Residus, Ricard Jorba; i el cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament, Pol Valero. També han assistit a l'acte els representants dels grups municipals del PSC, Felip González, i Fem Manresa, Roser Alegre.

"Anem a fer un canvi de model pioner i trencador"

En la roda de premsa, Pol Huguet ha remarcat la importància del canvi de model que ara es dissenya i que començarà a implantar-se a partir de l'any vinent, ja que afectarà totes i cadascun a de les famílies de Manresa, i "ara mateix no hi ha cap ciutat a Catalunya que ho hagi fet", més enllà d'algunes proves pilot en alguns carrers o barris.

En el sistema actual, tots els contenidors estan oberts de forma permanent. Amb sistemes com els contenidors intel·ligents o el porta a porta, es poden implantar sistemes en què només es pugui dipositar els residus en dies i horaris concrets, i es pot identificar qui diposita residus al contenidor, en quines hores, etc, de manera que es pot obtenir informació personalitzada de la seva activitat.



Aquest sistema ha de permetre, en primer lloc, superar el percentatge de reciclatge, actualment estancat a l'entorn del 40%, i a mitjà termini, posar en funcionament algun sistema, encara per definir, de pagament per generació. Actualment, la taxa de residus és universal, independentment de la quantitat generada, i de si el erciclatge es fa correctament o no. Amb els nous sistemes es poden obrir vies que permetin que que la d'escombraries sigui una taxa variable, com ho són la resta de serveis (electricitat, aigua, etc).

Enquesta

L'Ajuntament acaba de posar en marxa la pàgina web sobre el procés d'implementació del nou model de residus (www.manresa.cat/residus). En aquest espai ja hi ha disponible una enquesta, de 21 preguntes, en què es demana a la ciutadania diversos aspectes sobre els seus hàbits pel que fa als residus, i diverses qüestions que ajudaran a perfilar el model, els horaris i sistemes de recollida, etc. L'Ajuntament fa una crida a tothom a respondre l'enquesta, per tal de poder disposar de com més dades millor que ajudaran a decidir els detalls del nou model. L'enquesta estarà disponible fins al 31 de març i ja es pot respondre aquí.

Sessió inaugural el 2 de març

Durant el mes de març, tindran lloc diversos tallers participatius, en el marc dels quals es donaràinformació sobre el sistema que s'està dissenyant, i la ciutadania podrà opinar i donar idees que es tindran en compte de cara al nou sistema. El procés començarà el 2 de març, amb una sessió amb diversos experts i que tindrà la participació de Francesc Mauri, meteoròleg de TV3. També hi participaran representants de poblacions on ja s'han començat a implantar sistemes com els contenidors intel·ligents o el porta a porta.

Aquest és el calendari de sessions:

Bloc 1: Sessió inaugural, oberta a tota la ciutadania, per conèixer la proposta de nou model de residus. Amb la participació d'experts en residus i la moderació de Francesc Mauri.

Dilluns, 2 de març, a les 6 de la tarda, a l'auditori Plana de l'Om

Bloc 2: activitats econòmiques. destinat a professionals

-Restauració: Dimecres 11 de març a les10 del matí al Centre Cultural El Casino

-Comerços: Dimecres 11 de març a les 12.30 al Centre Cultural El Casino

-Altres activitats econòmiques (despatxos, perruqueries, tallers, altres serveis, etc.): Dijous 26 de març, a les 10 del matí al Centre Cultural El Casino

Bloc 3: ciutadania, per a tota la ciutadania. Les dues sessions són equivalents. Es pot triar:

-Dimecres 11 de març, a les 6 de la tarda al Centre Cultural El Casino

-Dijous 26 de març, a les 6 de la tarda al Centre Cultural Joan Amades

Millorar els nivells de selectiva

Al llarg dels anys s'han anat implantant recollides selectives de diferents fraccions de residus municipals. Aquest model de recollida selectiva de les fraccions ordinàries quantitativament més rellevants s'ha complementat amb el desplegament de les deixalleries (fixa i mòbil).

Però encara s'ha de treballar per millorar els nivells de recollida selectiva, així com els de la seva qualitat, a fi de superar el grau d'estancament de la recollida selectiva dels darrers anys i avançar cap a la consequció dels nous objectius que ens hem proposat per al 2025. Fa massa anys que no ens movem del voltant del 40% de recollida selectiva, i la implantació d'un model avançat ens ha de permetre arribar fins al 70% de recollida selectiva, i a la vegada contribuir a la reducció d'un 10% el total de residus generats, juntament amb les nombroses mesures pervistes als nous Plans de Prevenció i Gestió de residus.

La necessitat de treballar per aconseguir millorar la recollida de residus queda reflectit també a les respostes obtingudes fins ara a l'enquesta que forma part del Pla d'Actuació Municipal (PAM), que encara es pot respondre a www.manresa.cat/pam.