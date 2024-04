L'Ajuntament de Manresa ofereix 2.200 places als casals d'estiu d'enguany

L’Ajuntament de Manresa ofereix més de 2.200 places als casals d’estiu previstos per aquest any. S’han programat activitats d’esports, tallers de tota mena i excursions. L’’organització és de les regidories d’Esports, Infància i Joventut, Feminismes i LGTBI, i Educació. Hi poden participar infants a partir d’1 any fins joves de 17. En pràcticament tots els casos el període d’inscripció començarà el 13 de maig.

La regidoria d’Infància i Joventut organitza un any més el casal Òrbita Jove que es durà a terme a l’Espai Jove Joan Amades, al carrer Sant Blai, 16, i a altres espais exteriors de la ciutat. Gestionat pel CAE, està enfocat a joves d’entre 13 i 17 anys i té per objectiu potenciar el sentiment de pertinença i arrelament a la ciutat coneixent diferents espais de Manresa com l’Anella Verda, parcs i equipaments i coneixent la història del municipi i dels fets identitaris i singulars, sempre des d’un vessant d’educació en el lleure.

El casal proposa activitats com excursions, gimcanes, esports, tallers artístics i jocs de taula, entre altres activitats. Òrbita Jove cobreix quatre setmanes. Des de finals de juny fins a mitjans de juliol, amb un cost de 50 euros per setmana. Les places són limitades i les inscripcions s’obriran el 13 de maig a la web del CAE.

Esports

La regidoria d’Esports posarà en marxa la setmana del 25 de juny el Casal Esportiu Municipal al complex esportiu del Vell Congost i al Parc de l’Agulla. Aquest casal està destinat a infants i joves d’entre 7 i 14 anys que vulguin practicar esports com l’atletisme, BTT, bàdminton, tenis taula, gimnàstica artística, piragüisme i beisbol, entre altres.

Les activitats es desenvoluparan de dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 2 Es durà a terme del 25 de juny a la del 15 de juliol i contempla 110 places per setmana que es cobriran per rigorós ordre d’inscripció. Per apuntar-se, cal fer-ho a partir del 13 de maig a les 10 del matí a la web de l'Ajuntament de Manresa. També telefònicament al 010 o al 93 878 23 01 o sol·licitant cita a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). El preu va dels 47,30 als 58,80 euros per setmana.

Esports i anglès

L’Ateneu Les Bases organitza les Jornades d’Estiu 2024 que tindran com a eix temàtic els Olympic Games, un casal que combina esport i activitats en anglès. Es faran del 25 de juny al 26 de juliol de 9 a 1, a un preu de 63 euros per setmana tret de la de juny, que costarà 50,40 euros. El casal està adreçat a infants d’I3, nascuts el 2020 fins a 6è de primària. Les Jornades d’Estiu ofereixen 210 places, 42 per setmana. Les inscripcions s'obren el 13 de maig. Cal adreçar-se a la web de l’Ateneu Les Bases.

Pisicines municipals

Les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella posarà en marxa el campus esportiu Piscijoc amb cursets de natació, jocs aquàtics, treballs manuals i psicomotricitat per als més petits. El campus està pensant per a infants des d’I3 fins a nens i nenes de 12 anys.

Ofereix 800 places entre el 25 de juny i el 3 de setembre. El preu és de 62,80 euros per setmana, més els serveis de despertador i de carmanyola, si se sol·liciten. Pel que fa a les inscripcions, el públic general podrà apuntar-s’hi a partir d’aquesta mateixa setmana de forma presencial a la recepció de les piscines municipals o a través la web de les piscines municipals.

Temps x Viure

L’Ajuntament de Manresa oferirà durant el període no lectiu dos casals d’estiu gratuïts adreçats a persones empadronades a Manresa o que treballen a la ciutat. L’objectiu d’aquests casals, que posa en marxa la regidoria de Feminismes i LGTBI, és afavorir la conciliació familiar, laboral i personal i el dret al temps.

En el marc del projecte Temps x viure, s’oferiran dos casals: el primer, enfocat a infants d’entre 1 i 6 anys, es durà a terme a la ludoteca Ludugurus entre l’1 de juliol i el 6 de setembre amb activitats organitzades per Creu Roja. Es farà els matins i s’oferiran 20 places per setmana. El segon casal de Temps x viure està destinat a infants d’entre 3 i 12 anys, i es durà a terme a la Casa de la Solidaritat i la Pau Flors Sirera entre el 29 de juliol i el 6 de setembre també els matins. En tots dos casos, les famílies podran sol·licitar com a màxim dues setmanes de casal. Les inscripcions s’obriran el 27 de maig a les 12 del migdia i a la web de l’Ajuntament e Manresa.

Finalment, hi ha el casal del Pla Educatiu d’Entorn dirigit a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. Se celebrarà a les escoles Sant Ignasi i Pare Algué i el gestionarà La Xarranca, Contempla activitats de reptes i jocs relacionats amb l’eix d’animació de la setmana, així com sortides a les piscines municipals. Es farà les dues primeres setmanes de juliol als matins i oferirà 80 places, 40 a cada escola. El casal és gratuït i el període d’inscripció serà del 13 al 31 de maig a través de la web de l’Ajuntament de Manresa.