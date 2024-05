El Ple de la Cambra de Barcelona nomena el Consell territorial al Berguedà

El ple de la Cambra de Comerç de Barcelona ha designat Josep Canals (Transforma 1, SL), Joan Casadesús (Advanced Sport & Nutritions Lab, SL), Esther Comellas (Fundació La Llar), Xavier Curriu (Curriu Serveis de Jardineria i Paisatgisme, SL), Marinel·la Mosquera (Pedratous, SL), Joan Ricart (Ballarà, SL), Jose Roda (Vidmar RM 2000), Anna Romera (Gctplus) i Meritxell Torrentó (Agroviver, SL) com a nous membres del Consell territorial de la Cambra al Berguedà per al mandat 2024-2028.

L’ens es proposa «apropar la Cambra a totes les empreses i persones autònomes del territori, fomentar les relacions amb les administracions locals, les patronals, els gremis i altres associacions de caire econòmic i empresarial amb el propòsit d’establir vincles de valor per la societat berguedana; així com treballar per adequar els serveis a les necessitats i especificitats del territori i a les demandes de les empreses, amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica i millorar la competitivitat empresarial», segons ha explicat en una nota.

Així mateix, la delegació del Berguedà ha definit plans d’actuació específics en àmbits com les infraestructures, l’activitat industrial, les relacions amb el teixit local i el turisme. La corporació farà un seguiment del projecte d’ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà. En l’àmbit industrial, l’equip cameral treballarà amb l’empresariat i l’equip tècnic del Polígon d’Olvan, que identifica com un «emplaçament clau pel bon desenvolupament econòmic de la comarca». La Cambra veu fonamental també «potenciar sinergies amb els teixits econòmics i les administracions locals per liderar iniciatives que beneficiïn el conjunt de l’economia». Concretament, es vol posar el focus en municipis com Cardona, que forma part també de la demarcació de la Cambra de Barcelona al Berguedà, per la qual cosa s’ha incorporat al Consell un membre d’aquest municipi. La corporació també s’ha marcat com a propòsit «potenciar el turisme amb una mirada comarcal i treballar conjuntament amb els agents del territori per aprofitar tot el potencial d’aquesta activitat estratègica al Berguedà». La sessió plenària de la Cambra també ha aprovat els nomenaments de Mercès Sallès, a la Junta General de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà;i a Meritxell Torrentó, a l’Assemblea General de l’Associació de Desenvolupament Econòmic del Garraf.