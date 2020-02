L'Estat millora 80 quilòmetres de la línia Lleida-Manresa per poder incrementar la velocitat dels trens

Travesses de formigó que serviran per substituir les que hi ha a la R12

El govern espanyol està actuant des de principis d'any en 80 quilòmetres de l'R12, coneguda com la línia de Manresa, en el tram Lleida – Calaf per aconseguir que els trens hi circulin a la seva velocitat màxima, fixada entre 120 i 140 quilòmetres per hora. En el cas del tram Lleida – Mollerussa s'estan substituint les travesses de la via i això permetrà reduir el temps del trajecte uns 7 minuts. Segons el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, quan acabin els treballs la línia quedarà "en perfecta disposició" perquè la Generalitat hi pugui implantar el servei de Rodalies, una competència que té des de 2011.

La inversió en la millora que fa l'Estat a través d'Adif en aquests 80 quilòmetres de línia entre Lleida i Manresa és d'uns 13 milions d'euros i estarà enllestida durant el primer semestre de l'any. Segons ha explicat Crespín, una de les actuacions més destacades és la d'un tram de 16 quilòmetres entre Lleida i Mollerussa, on es renovaran 27.000 travesses de formigó i també el llit de balast que hi ha sota les vies. Això permetrà reduir el temps del trajecte entre la capital del Pla d'Urgell i la del Segrià en uns 7 minuts, de manera que es passarà dels 22 minuts que dura actualment a uns 15 minuts.

Les actuacions al llarg dels 80 quilòmetres fins a Calaf es fan en punts afectats pel temporal Dana de l'octubre passat i es concreten en drenatges nous, la millora dels talussos i la cuneta. Al quilòmetre 201 s'està construint una escullera perquè el temporal va fer que el canal afectés la via i es vol evitar que en un futur torni a passar una cosa així. Així mateix, a Calaf es renovarà per complet la subestació elèctrica que dona energia a la línia.

Segons el subdelegat del govern espanyol, amb aquestes millores, la línia estarà en unes condicions "òptimes" per tal que la Generalitat pugui aplicar-hi el servei de Rodalies, una competència que té des de 2011. D'aquesta manera, es podrien augmentar les freqüències i no hi haurà "cap impediment per fer-ho". Precisament està previst que Crespín participi dimarts per primera vegada a la reunió de la Plataforma per la línia de Manresa, impulsada des de la Diputació de Lleida amb alcaldes i diferents agents del territori per millorar el servei de trens.

Segons Crespín, aquesta línia té una mitjana de 2.000 usuaris diaris. Molts d'ells agafen el tren per anar a Lleida des de Cervera - uns 236 al dia -, Tàrrega - uns 359 al dia -, i Mollerussa - un 291 al dia. En aquest sentit, el subdelegat està convençut que si hi hagués més freqüències cada dia aquesta xifra d'usuaris seria major.