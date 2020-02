Les atencions al servei d'informació a la dona superen les 200 des de fa dos anys

Des del 1996, a Manresa funciona el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig, abans PIAD, que s'adreça prioritàriament a dones que pateixen discriminació per raó de gènere, problemes de violència masclista, assetjament sexual, desigualtats laborals i conflictes familiars. Els dos darrers anys, 2018 i 2019, les intervencions relacionades amb violència masclista no han baixat de les 200.

En concret, el 2018, el SIAD va atendre fins al 12 de novembre un total de 265 dones, majoritàriament de 30 a 45 anys i de nacionalitat espanyola, si bé també hi havia quatre menors d'edat. De les 265, 219 (el 83%) presentaven situacions de violència masclista. L'any passat, fins al 7 de novembre, va atendre 269 dones, tres de les quals menors d'edat, i com el 2019 d'entre 30 i 45 anys la majoria i de nacionalitat espanyola. 220 van presentar casos relacionats amb violència masclista. El SIAD els ofereix assessorament legal i també psicològic.

Els anys anteriors, sempre amb dades facilitades pel servei, les intervencions per violència masclista van ser sensiblement inferiors: 187 el 2017, 171 el 2016, 162 el 2015 i 128 el 2014. Del 2013 al 2010 van superar el centenar i, del 2010 en avall, no hi van arribar.

El 2010, arran de la nova Llei contra la violència de gènere, aquest equipament per informar, orientar i assessorar les dones que ho necessitin va deixar de ser un Punt d'Informació i Atenció a la Dona (PIAD) per convertir-se en el Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD). El plural de «dones» va arribar més endavant.