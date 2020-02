Manresa estrena un servei d'ajuda integral per a dones que pateixen violència masclista

Va començar a funcionar el 3 de febrer passat i ahir a la tarda se'n va fer la inauguració. Es tracta del Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de Manresa i la Catalunya Central, un servei d'atenció integral per a dones en situació de violència masclista i els seus fills, que té per objectiu ajudar-les a recuperar-se per deixar de ser víctimes i passar a ser supervivents. És el primer SIE que es posa en marxa a Catalunya aquest 2020 dels vuit que hi ha previst que entrin en funcionament i donarà servei a les comarques del Bages, Solsonès, Berguedà, Osona i Moianès.

A l'acte, que va tenir molta assistència, hi van participar el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani. Els va acompanyar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, amb una nombrosa representació de l'equip de govern manresà i del Consell Comarcal del Bages.

Abans dels parlaments, guiats per una de les directores de l'entitat gestora del servei, Dones amb Empenta, Nati Veraguas, directora del SIE d'Igualada, i per Marta López, directora del SIE Manresa-Catalunya Central, van fer un recorregut per les instal·lacions, situades al número 22-24 de la Muralla del Carme, i van poder saludar l'equip de professionals que fan rutllar la maquinària.

El vicepresident Aragonès va celebrar l'ampliació de la xarxa de SIE dels vuit que ja hi ha amb vuit més el 2020, increment que va llegir com una mostra de l'aposta del Govern català per la lluita contra la violència masclista que, va dir, té un clar reflex en el projecte de pressupost per al 2020, que destinarà «13,5 milions d'euros a les víctimes de violència masclista». Va afegir que els SIE «tindran una dotació pressupostària complementària de 3,2 milions d'euros, que és el que permetrà obrir centres» com el de Manresa.

El conseller El Homrani va admetre que la posada de llarg del SIE era agredolça perquè significa que encara són necessaris serveis d'aquesta especialitat. Va destacar que «amb els vuit que teníem fins ara al país hem atès 5.000 dones i 1.400 infants» i que «obrir vuit SIE més suposarà doblar aquesta xifra». Va informar alhora que, quan se n'obre un de nou, les atencions van augmentant a poc a poc «i és positiu per anar-se adaptant a la realitat territorial» i que «en un es poden atendre aproximadament entre 500 i 800 dones» l'any.

Per part seva, l'alcalde Valentí Junyent va posar en relleu que es tracta d'un servei que «fa molta falta» i que el fet que, per donar servei a la Catalunya Central, «la ciutat triada sigui Manresa, ens complau molt perquè tenim aquesta voluntat de capitalitat». Va assegurar que l'obertura no és en cap cas una causa-efecte dels casos de violació en grup que hi va haver a Manresa l'any passat perquè «és un tema que ja feia temps que se n'estava parlant».



Treball en xarxa

La regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, remarcava a Regió7 que, malgrat que hi hagi aquest servei, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Montserrat Roig continuarà atenent les dones que s'hi adrecin per temes de violència masclista però que, si és un cas clar, les derivarà al SIE. López, directora del servei, va insistir en aquest treball en xarxa. «Nosaltres acabem d'arribar i ja hi havia serveis que feien atenció a les violències masclistes», per tant, «intentem fer un servei molt en xarxa amb altres serveis educatius, de salut, amb serveis socials». De fet, la majoria de dones hi arribaran per derivació, tot i que no vol dir que no hi puguin anar directament.