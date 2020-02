A la Regió Central, les denúncies interposades per violència dins la parella no baixen de 800 l'any

Segons dades aportades pels Mossos d'Esquadra, els darrers tres anys les denúncies a la Regió Central per casos de violència masclista en l'àmbit de la parella no han baixat de les 800. Si es fa la mitjana, suposen dues denúncies cada dia. En concret, van ser 805 el 2017, 823 el 2018 i 804 l'any passat. La del 2018 va ser la més alta des de deu anys enrere.

Malgrat que les dades poden semblar fredes, són molt útils per demostrar que, quan es tracta de la violència masclista, encara hi ha molta feina per fer, si bé cada vegada se'n fa més des d'àmbits molt diversos. L'estiu passat, la Festa Major de Manresa va incloure per primer cop una campanya específica per prevenir les conductes i les agressions sexistes durant els dies de festa. També l'any passat, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) del Consell Comarcal del Bages i el de l'Ajuntament manresà van posar en marxa per segona vegada un grup de suport psicosocial adreçat a dones que havien patit o que patien violència masclista per part de les seves parelles.



Joves i homes a l'objectiu

A banda, un any més, coincidint amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, es van programar una trentena d'activitats per lluitar contra aquesta xacra, amb els joves com un dels objectius principals. Els joves i els homes. És el cas dels tallers adreçats exclusivament als homes que organitzen el SIAD Montserrat Roig i el SAI LGTBI de l'Ajuntament de Manresa per tal d'explorar i qüestionar el model de masculinitat imperant i generar eines encaminades a construir nous models en els quals es puguin sentir més representats i còmodes. La proposta tindrà lloc al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50) amb una durada de quatre sessions de dues hores cadascuna, demà, el proper 4 de març, el 18 de març i 1 d'abril, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. Anirà a càrrec de Teo Valls, terapeuta i especialista en el treball al voltant de les noves masculinitats, i els homes interessats poden fer la inscripció o demanar més informació a través del correu siad@ajmanresa.cat o trucant al número de telèfon 93 875 23 10. És gratuït.