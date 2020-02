La nova recollida de brossa restringirà menys l'accés al contenidor gris en casos justificats

L'actual tipus de contenidor gris on es llença el que no es pot reciclar serà substituït

L'actual tipus de contenidor gris on es llença el que no es pot reciclar serà substituït oscar bayona

El nou model de recollida de residus que s'aplicarà a Manresa progressivament a partir del maig de l'any que ve i que preveu que el contenidor del rebuig –el que és gran i gris– les famílies només el puguin obrir un cop per setmana tindrà excepcions, quan estiguin degudament acreditades.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha afirmat a Regió7 que famílies amb membres –siguin nadons o persones grans– que fan servir bolquers o que tinguin necessitats específiques de cures es tindran en compte.

També ha aclarit que la targeta permetrà llençar el rebuig a qualsevol punt de recollida, no només al que estigui més a prop de casa. Ha convidat a tothom qui tingui dubtes a prendre part de les sessions participatives del mes de març, que és quan es consensuaran els detalls d'implantació del servei.

El regidor de Ciutat Verda ha assegurat que «evidentment» hi haurà excepcions en la norma de només poder accedir un cop per setmana al contenidor on es llença el rebuig que no es pot reciclar en cap dels altres.

Però també ha volgut deixar clar que seran adaptacions a necessitats concretes.

Huguet ha explicat que les famílies amb membres que utilitzin bolquers tindran «una targeta o permís especial per utilitzar el contenidor moltes més vegades la setmana».

I que el mateix passarà amb tots aquells ciutadans «que ho demanin i justifiquin que tenen un problema concret. Tindran tots els permisos que facin falta, però no serà el model generalitzat, perquè, si no, no funcionaria».

Pel que fa a altres materials de rebuig, un cop fets servir, com compreses, tampons o preservatius, ha assegurat que «ho tenim tot pensat. Totes les excepcions i casos particulars, però segur que apareixeran més i les estudiarem».

Ha afegit que «precisament la gràcia és que durant el mes de març vingui la gent a participar i a dir-nos totes les pors que tenen i els casos particulars que plantegen perquè hi puguem donar resposta. És per això que necessitem que vinguin a participar». Huguet ha reconegut que hi ha «molts aspectes com aquests que cal decidir conjuntament i és el que farem properament».



«No està tot decidit»

Als contenidors de la fracció resta s'hi podrà accedir tres, quatre o set cops la setmana «en les excepcions i casos que es decideixin».

El regidor de Ciutat Verda també ha volgut deixar clar que «en el cas de la targeta tampoc no està tot decidit». La proposta que hi ha sobre la taula és que amb la targeta «es pugui accedir a qualsevol contenidor de Manresa i, per tant, si un està espatllat es podrà fer servir un altre».

Ha afegit que si el que s'espatllés fos el sistema tecnològic dels contenidors, estaran equipats per emetre un senyal d'avaria a l'empresa que en farà el manteniment perquè «vinguin a reparar-los el mateix dia amb un màxim de 24 hores. No passarà que ens trobem un contenidor espatllat una setmana sencera. De fet, passarà molt menys que ara. Això també serà una millora important».

Cal tenir en compte que ara mateix no hi ha cap ciutat a Catalunya que hagi aplicat un sistema com el de Manresa més enllà d'algunes proves pilot en determinats carrers o barris.