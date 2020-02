Manresa acull renovada i amb deu anys més «Les matemàtiques i la vida»

Ja hi ha 2.000 alumnes apuntats per visitar l'exposició «Les matemàtiques i la vida» al Museu de la Tècnica. Una exposició que si l'haguessin pogut visitar de menuts de ben segur que hauria canviat la percepció sobre les matesemàtiques de moltes persones que hi són al·lèrgiques.

Ahir al vespre es va inaugurar, estarà oberta fins a l'estiu i és probable que prorrogui l'estada al museu de la carretera de Santpedor de cara al curs vinent.

La mostra de la UPC Manresa, que l'organitza amb el Parc de la Sèquia, i que té com a comissària la professora de mates Montse Alsina, ha tornat a Manresa, on va néixer ara fa deu anys de la mà de la Fundació Caixa Manresa i on va iniciar un reeixit periple per Catalunya. Hi torna renovada i amb una novetat, no només pel lloc on s'exposa sinó també perquè, gràcies al patrocini de l'Ajuntament, es va impartir un curs a universitaris de diverses disciplines perquè hi facin de guies.

En la inauguració, presentats pel director del museu, Eudald Serra, hi van intervenir Alsina, que va recordar la malaguanyada directora de la UPC, Rosa Argelaguet, que va morir el gener passat, circumstància que va fer ajornar la inauguració de la mostra; Carlos Caballero, director del Centre Banca Clients de BBVA a Manresa, un dels patrocinadors amb l'Ajuntament, l'IEC i la Societat Catalana de Matemàtiques; Gemma Fargas, vicerectora de la UPC, i l'alcalde Valentí Junyent, que també va recordar Argelaguet.

Sense cita concertada, es pot visitar de dimarts a diumenge i els festius al matí. Un consell: val la pena anar-hi sense presses.