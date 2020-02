Xerrada sobre la ficció en l'educació, avui

Avui, a les 7 de la tarda, a l'Escola d'Hoteleria Joviat (c. Rubió i Ors, 5), Jordi Amenós Álamo oferirà la xerrada «El poder de la ficció i la imaginació en l'educació», oberta a tothom, amb motiu del 60è aniversari de Joviat. Amenós és terapeuta i formador en narrativa terapèutica i creativitat. És creador del programa per a organitzacions i equips «Team Stories: humanitzar l'empresa amb el poder de les històries» i autor dels llibres infantils On és la lluna? i D'on venen les idees?.