La Vigília de Sant Lluc reuneix la professió mèdica del Bages

Quatre especialistes en medicina del Bages han estat guardonats aquest divendres a la nit en l'acte de la junta comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona. També s'ha premiat a dos experts en història de la medicina per una recerca sobre l'evolució del sistema hospitalari a Catalunya. L'acte, que serveix per commemorar la Vigília de Sant Lluc, el dia celebració de la professió, ha tingut lloc a al restaurant Torre Busquet de Manresa.

Lorena Sanchón, metge resident de l'àrea de Cirurgia General de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa s'ha endut el Premi Bages al Metge Jove pel seu treball Seguiment oncològic de més de tres anys a pacients intervinguts de noeplàsia de recte mitjançant TATME. Per altra banda, els especialistes Isabel Roig, Berta Fornés, Joan Anton González, i Anna Delgado, del CAP Sagrada Família de Manresa de l'ICS també han estat reconeguts amb el Premi Bages de Ciències Mèdiques per la recerca Burnout dels professionals d'Atenció Primària a la Catalunya Central. També s'ha reconegut la tasca de l'especialista en anatomia patològica Josep Miquel Badal amb el Premi Vivències Mèdiques «Dr. Pere Tarrés i Claret». Maria Pilar Sánchez, especialista en Medicina Familiar i Comunitària del CAP Sagrada Família de Manresa de l'ICS s'ha endut el guardó Metge Bagenc 2019. Finalment, els antropòlegs Josep Barceló i Josep Maria Comelles i de la Universitat Rovira i Virgili Josep han recollit el Premi d'Història de la Medicina Catalana «Oleguer Miró i Borràs» pel treball L'evolució del dispositiu hospitalari a Catalunya (1849-1980).

L'acte ha comptat la participació de Gil Rodas, responsable de l'àrea mèdica del Barça Innovation Hub, que ha pronunciat una conferència sobre com aquest projecte ha esdevingut un laboratori pel futur de l'esport. Gil és, a més, cap de la unitat de medicina de l'Esport de l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona, professor associat de la Universitat de Barcelona (UB).